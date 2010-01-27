مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران و بسیجیان در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تشریح شد

احمدی نژاد مطلبی غیر واقعی علیه دشمن منتشر نمی کنیم

نماینده مردم شیراز در مجلس: دانشگاه آزاد اسلامی ریالی از بودجه دولتی استفاده نکرده است

اعتماد:

رهبر معظم انقلاب: به هیچ کس باج نخواهیم داد

پس از دیدار صالحی با سفیر روسیه در تهران رخ داد؛ لغو ناگهانی سفر جلیلی به مسکو

رفسنجانی: بوی توطئه می آید

ابرار:

آیت الله هاشمی رفسنجانی: درباره شیخ محمدی یزدی مطالبی را گوشزد خواهم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه: پرونده هسته ای ایران در مسیر طبیعی اش است

رهبر انقلاب: امروز هیچ کس نباید بگوید من تکلیف و مسئولیتی ندارم

ابتکار:

رهبر معظم انقلاب در جمع مردم مازندران: از طرف خودم و ملت به هیچ کس باج نخواهیم داد

در جمع روحانیون جامعه وعاظ تهران؛ مشایی از خود دفاع کرد

از سوی کم درآمدها، نمایندگان مجلس و اقتصاد دانان ابراز شد؛ اعتراض به خوشه بندی خانوارها

اسرار:

رهبر معظم انقلاب: پشتیبانی از مسئولان به معنای پرهیز از انتقاد نیست

بازخوانی آخرین سکانس سقوط توپولف در مشهد؛ پروازهایی که سقوط می کنند؛ مدیرانی که سکوت می کنند

بعد از تکذیب چندباره خبر؛ "کیا" سرخ پوش شد!

اطلاعات:

رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفراز مردم استان مازندران؛ حرکت رو به جلوی کشور، لحظه ای نباید کند شود

برگزاری همایش استراتژی رسانه های داخلی مقابل جنگ نرم در تهران

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: القای بحران و بزرگ نمایی ضعف ها راهبرد دشمن در جنگ نرم است

رئیس جمهور: انتقاد از افراد برای اصلاح امور حق رسانه هاست



تفاهم:

مقام معظم رهبری: امروز هیچ کس نباید بگوید من تکلیف و مسئولیتی ندارم

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس: 60 درصد گمرکات کشور فعال نیستند

بانک ملی از نظر میزان دارایی ها، اولین بانک جهان اسلام

تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب: به هیچ کس باج نخواهیم داد

بهارستان در توحید

واکنش هاشمی رفسنجانی به آیت الله یزدی؛ رئیس مجلس خبرگان رهبری مسائل تازه ای را طرح می کند

جام جم :

رهبر معظم انقلاب: مردم ما به دشمن باج نمی دهند

بازگشت موشک به لیگ برتر فوتبال ایران

رئیس جمهور: انتقاد حق رسانه هاست

جمهوری اسلامی: رهبر انقلاب اسلامی در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم مومن استان مازندران: به هیچ کس باج نخواهیم داد

در دیدار جمعی از اساتید دانشگاه های قم مطرح شد؛ آیت الله هاشمی رفسنجانی: اصل ولایت فقیه محور جمهوری اسلامی است

معاون وزیر اقتصاد خبر داد: بازنگری در خوشه بندی خانوارها پس از 22 بهمن

جهان صنعت:

رحیم ممبینی از بودجه 89 گفت: تبدیل 40 میلیارد دلار به ریال

رهبر معظم انقلاب: پشتیبانی از مسئولان به معنای تذکر ندادن نیست

وزیر ارشاد: توقیف روزنامه ها راهکار مقابله با جنگ نرم نیست

حمایت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مردم مازندران: اگر بخواهیم مسلمان زندگی کنیم باید قدرتمند باشیم

رئیس مجلس خبرگان رهبری: اصل ولایت فقیه محور جمهوری اسلامی است

خداحافظی با ترافیک چمران - نواب؟



خراسان:

رهبر انقلاب: امروز هیچ کس نباید بگوید من تکلیف و مسئولیتی برای دفاع از جمهوری اسلامی ندارم

شایعه ورشکستگی بانک های ملی و ملت تکذیب شد

مشایی، رئیس گروه مشاوران جوان دستگاه های دولتی شد

دنیای اقتصاد:

پس از رسیدگی به اطلاعات ارسالی جدید صورت می گیرد؛ بازنگری در خوشه های یارانه ای

رمزگشایی از بودجه سال آینده

اعلام سیاست های رسانه ای دولت

واکنش وزارت اقتصاد به شایعات بانکی

سیاست روز:

مقام معظم رهبری در دیدار مردم مازندران: به هیچ کس باج نخواهیم داد

وزیر ارشاد در پاسخ به سیاست روز: کلاس های مقابله با جنگ نرم برای روزنامه نگاران برگزار می شود

به یاد کربلایی رسول "عصر روز دهم" به دلمان نشست

فرهیختگان:

رهبر معظم انقلاب: پشتیبانی از مسئولان پرهیز از انتقاد بجا نیست

در هم اندیشی کارگران و کارفرمایان مطرح شد؛ مقابله با واردات

آیت الله هاشمی رفسنجانی: اسلامیت و جمهوریت جداشدنی نیست

کاروکارگر:

با اشاره به برخی طراحی های دشمن؛ رهبر انقلاب: به هیچ کس باج نخواهیم داد

محجوب: صرفه اقتصادی تولید ملی در ایران از دست رفته است

مصباحی مقدم: در آمدهای سال 89 باید مبنای خوشه بندی ها قرار گیرد

کیهان:

رهبر انقلاب در دیدار مردم آمل و استان مازندران: امام به کسی باج نداد من هم باج نمی دهم

بررسی مشکلات کارگاه های کوچک صنعتی در گزارش اقتصادی کیهان

جشن و پایکوبی مردم حلبچه به دنبال اعدام علی شیمیایی

گسترش:

رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفراز مردم استان مازندران: اصلی ترین وظیفه مسئولان تلاش و کاری بی وقفه است

احمدی نژاد: بهترین و حقیقی ترین خبرها باید از سوی ایرنا منتشر شود

بهره برداری از 500 طرح صنعتی در دهه فجر

وطن امروز:

رهبر انقلاب در دیدار مردم آمل: نظام به هیچ کس باج نمی دهد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری: یارانه برق و کالاهای اساسی حذف نمی شود

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی خبر داد: بازنگری در خوشه بندی خانوارها پس از 22 بهمن

همبستگی:

هاشمی رفسنجانی در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی محمد یزدی: درباره مسائل ایشان مطالبی را گوشزد خواهم کرد

رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از مردم استان مازندران: همه بدانند از طرف ملت ایران و از طرف خود به هیچکس باج نخواهیم داد

وزارت بهداشت: تامین اجتماعی بدهی دانشگاه ها را بپردازد

همشهری:

رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم آمل: نباید حرکت رو به جلوی ملت، لحظه ای کند شود

برای توضیح درباره سوانح اخیر؛ مجلس، یک هفته به وزیر راه مهلت داد

12 بهمن؛ گشایش تونل توحید

هدف واقتصاد:

کردزنگنه خبر داد: پرداخت سود از دهم بهمن آغاز می شود

تاخیر در پرداخت سود سهام عدالت بازنشستگان

نمایندگان در واکنش به خوشه بندی ها و تحولات هدفمند کردن یارانه ها مطرح کردند؛ احتمال مخالفت مجلس با اعتبار 40 هزار میلیاردی

تکذیب شایعات ورشکستگی بانک ملی