برنامه مسابقات اعلام شد / هشت روز رقابت فشرده مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات از 28 فوریه ( نهم بهمن ماه) با برگزاری کلاس هماهنگی داوران آغاز خواهد شد سپس نوجوانان مدعیان حضور در اولین دوره المپیک نوجوانان در رقابتهای انتخابی به میدان می روند.

مسابقات انتخابی المپیک نوجوانان در 5 وزن برگزار می شود که سهمیه هر کشور 3 تکواندوکار می باشد. بعد از پایان رقابتهای انتخابی، هشتمین دوره رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان در ده وزن برگزار خواهد شد. پیش بینی می شود در مدت 8 روز انجام این مسابقات نزدیک به 1000 تکواندوکار در شهر تیجوانا مکزیک به رقابت بپردازند.

برنامه کامل این دوره از مسابقات:

28 فوریه تا دوم مارس (9 تا 11 اسفند ماه) هماهنگی داوران

دوم مارس (11 اسفندماه ماه) قرعه کشی مسابقات ساعت 9 صبح تا 12 ، کنگره فدراسیون جهانی از ساعت 14 تا 18

سوم مارس (12 اسفند ماه) برگزاری مسابقات اوزان 55- و 73+ کیلوگرم پسران ، مسابقات اوزان 49- و 63+ دختران

چهارم مارس(13 اسفندماه): برگزاری مسابقات اوزان 73- و 48- کیلوگرم پسران و 44- و 63- دختران

پنجم مارس( 14 اسفندماه) : 63- کیلوگرم پسران و 55- کیلوگرم دختران

برنامه هشتمین دوره رقابتهای نوجوانان جهان:

پنجم مارس( 14 اسفندماه) جلسه هماهنگی مربیان و قرعه کشی مسابقات از ساعت 17 تا 19

ششم مارس(15 اسفندماه) برگزاری مسابقات اوزان 55- و 78+ کیلوگرم پسران و اوزان 49- ،68- و 68+ کیلوگرم دختران

هفتم مارس(16 اسفندماه) برگزاری مسابقات 48- ،51- و 73- کیلوگرم پسران ، و اوزان 44- و 63- کیلوگرم دختران

هشتم مارس(17 اسفندماه) برگزاری مسابقات اوزالن 45- ،68- ،73- کیلوگرم پسران ، 42- ، 52- و 59- کیلوگرم دختران

نهم مارس(18 بهمن ماه) برگزاری رقابتهای اوزان 59- و 63- کیلوگرم پسران و اوزان 46- و 55- کیلوگرم دختران