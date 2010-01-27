دو میلیون متر مربع کوچه خاکی در سطح شهر رشت وجود دارد

محمود فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از سال گذشته تاکنون 555 هزار مترمربع ازاین حجم کوچه خاکی آسفالت شده است.

وی با اعلام اینکه شهرداری رشت برای آسفالت کوچه و معابر سطح شهر سه عرصه کاری را در برنامه اجرایی خود تدوین کرده است، اظهار داشت: روکش آسفالت کوچه و معابر فرعی و اصلی سطح شهر، لکه گیری موردی کوچه و معابر و آسفالت کوچه های خاکی حریم قانونی شهر رشت از جمله این موارد است.

شهردار رشت در خصوص آسفالت کوچه و معابر خاکی رشت ادامه داد: بر اساس سیاستگذاری شورای اسلامی شهر رشت، شهردار رشت و براساس مصوبه هیئت دولت طرحی به عنوان نهضت آسفالت در دست اقدام است که در این راستا مراکز سه گانه شهرداری کلیه معابر خاکی را شناسایی و در قالب لیستی به معاونت عمرانی شهری ارائه کردند.

فریدونی با اشاره به اینکه کارخانه تولید آسفالت شهری در سال جاری 148 هزار تن آسفالت تولید کرده است، یادآور شد: با اجرای طرح توسعه کارخانه تولید آسفالت شهرداری و تامین به موقع منابع مالی، حجم کوچه های خاکی سطح شهر رشت به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.