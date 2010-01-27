لادن نیکنام در گفتگو با خبرنگار مهر از کارهای تازه‌اش گفت: یک رمان مشترک با فرزانه کرمپور و مهناز رونقی به نام "علائم حیاتی یک زن" نوشته و تحویل نشر ققنوس داده‌ایم که قرار است کتاب به زودی برای دریافت مجوز به ارشاد برود. این رمان 600 تا 700 صفحه خواهد شد که هر کدام از ما از منظر یک راوی به یک فضا و اتفاقات مشخص پرداخته‌ایم.

این نویسنده اضافه کرد: در این رمان سعی کرده‌ایم لایه‌های روانشناسانه را با نگاه اجتماعی به مسایل تهران امروز داشته باشیم. در بخشی که نگارش آن برعهده من بوده است روایت از زاویه دید سوم شخص محدود به ذهن یکی از شخصیتهای داستان انجام می‌گیرد.

وی همچنین گفت: دفتر شعر "بقچه‌های بته جغه" را به تازگی به نشر علمی داده‌ام تا پس از حروفچینی و ویرایش نهایی برای دریافت مجوز به ارشاد فرستاده شود.

نیکنام ادامه داد: این شعرها که در فاصله 4 تا 5 سال پیش سروده شده‌اند در کتابی 150 صفحه‌ای منتشر خواهد شد. شعرهای این مجموعه که تا کنون جایی منتشر نشده است مضامین تغزلی، اجتماعی، ادراکات زنانه و معرفت‌شناسانه دارند ولی حال و هوای غالب آنها نگاه زنانه به مسایل اجتماعی روز است. به نوعی دغدغه‌های شخصی من است که با نگاه اجتماعی آمیخته شده است.

نویسنده رمان "مورچه در ماه" در توضیح بیشتر شعرهای این مجموعه بیان کرد: زبان این شعرها متفاوت‌تر از کارهای قبلی من است و به گفتار نزدیکتر شده و سعی کرده‌ام لایه‌های زبان گفتار را به زبان کهن پیوند بزنم.

وی همچنین از نگارش یک رمان دفاع مقدسی خبر داد و گفت: رمان 500 صفحه‌ای "دو و بیست‌ دقیقه" را ویرایش نهایی می‌کنم و به دنبال ناشر مناسب هم هستم. این رمان به مسائل و اتفاقاتی که در دوران جنگ چه در شهرهایی که مستقیم درگیر جنگ بودند و چه در دیگر شهرهای ایران از منظر یک زن جوان می‌پردازد.

نیکنام در پایان بیان کرد: یک رمان به نام "نامه به پدری که هرگز زنده نشد" هم در دست نگارش دارم که به پایان‌بندی آن رسیده‌ام. این کتاب در فرم از کتاب "نامه به کودکی که هرگز زاده نشد" اوریانا فالاچی الهام گرفته است و متنی روانشناسانه دارد و در حدود 200 صفحه حجم خواهد داشت. ناشر این کار نیز هنوز مشخص نشده است.