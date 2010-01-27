به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله قادری منتقد، نویسنده و کارگردان تئاتر در زمینه پژوهشی نیز فعالیتهای بسیار دارد. کتاب" آناتومی ساختار درام" وی سالهاست که در دانشکده‌های هنری کشور تدریس می‌شود و از منابع اصلی داوطلبان کارشناسی ارشد به حساب می‌آید. وی به تازگی کتابی تخصصی شامل داستانهای دراماتیک و خلاصه داستان درباره امام رضا (ع) برای هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر رضوی گردآوری ‌کرده است.

قادری درباره کارهای جدیدش به خبرنگار مهر گفت: چند نمایشنامه برای اجرا ارائه دادم که مورد تأیید قرار نگرفت. از این رو سالنی برای اجرا به من تعلق نمی‌گیرد. البته در این شرایط ترجیح می‌دهم به جای ارائه متن و فکر کردن درباره اجرای نمایش به کار نگارش و فعالیتهای پژوهشی خود بپردازم. هم اکنون در مرحله پژوهشی رمانی هستم که درباره "سلمان فارسی" می‌نویسم.

رئیس کانون ملی منتقدان ایران درباره شایعه تغییر مدیریت مرکز هنرهای نمایشی گفت: به نظر من تغییر مدیریتها نمی‌تواند راه حل مناسبی برای رفع مشکلات تئاتر کشور باشد و شرایط با این رویه هیچگاه بهبود پیدا نمی‌کند.

کارگردان "کوچه عاشقی" ادامه داد: هر دولت جدیدی که شروع به فعالیت می‌کند افراد جدیدی را برای فعالیت در عرصه‌های مختلف معرفی می‌کند و این مدیران هیچگاه به تنهایی نمی‌توانند بر مشکلات فائق شوند چون معضلات تئاتر کشور از عهده یکنفر خارج است و به ناهماهنگی و بی‌برنامگی سیستمهای بالاتر باز می‌گردد.

وی افزود: بنابراین تفاوتی نمی‌کند که کدام مدیر بر سرکار باشد زیرا سیاستگذاریهای فرهنگی با مشکل روبروست و صحبتهایی که من و یا سایر هنرمندان و منتقدان انجام می‌دهیم هیچ تاثیری در روند جابجایی‌ها ندارد.

