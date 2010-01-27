رونمایی اولین ماهواره دانشجویی/ ماهواره "یا مهدی" افتخار جدید کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت و پرتاب اولین ماهواره ملی با نام "امید" پژوهشگران کشور را مصمم کرد تا با اتکاء به توانمتدیهای داخلی سد انحصار طراحی و ساخت ماهواره ها را بشکنند و در ادامه این راه پروژه های هوافضا یکی پس از دیگری در دانشگاهها تعریف و اجرایی شد.

در این راستا ماهواره دانشجویی "یا مهدی" به عنوان یک ماهواره دانشجویی به دست دانشجویان و اساتید دانشگاههای کشور طراحی و ساخته شد. این ماهواره دانشجویی که مقدمه ای برای حضور پررنگ تر دانشجویان در عرصه فناوری فضایی خواهد بود در روز 14 بهمن ماه که روز ملی فضا نامگذاری شده است رونمایی می شود.

دکتر رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به جزئیات این ماهواره اشاره کرد و گفت: ماهواره "یا مهدی" یک ماهواره دانشجویی و تجربی است و شامل زیر محموله های مخابراتی و دوربین است که با کاربردی کردن آن درصدد تست زیرمجموعه آن هستیم.

وی اعلام جزئیات بیشتر در زمینه این ماهواره را به 14 بهمن ماه موکول کرد.

پیش از این نیز مسئولان دانشگاه امیرکبیر از ساخت ماهواره "آت ست" AUT SAT در این دانشگاه خبر داده بودند. در این زمینه شاهرخ مهدوی کارشناس امور قراردادهای دانشگاه امیرکبیر در گفتگویی با خبرنگار مهر در این باره گفت: این پروژه با همکاری سازمان فضایی کشور اجرایی شده است.



این ماهواره که با همکاری تعداد زیادی از محققان دانشگاه امیرکبیر در حوزه های مختلف برق، کامپیوتر، هوا و فضا و پلیمر ساخته شد در حدود 70 تا 80 کیلوگرم وزن دارد. ارزیابی سوانح طبیعی مانند زلزله، خشکسالی و ارزیابی محصولات کشاورزی از ماموریتهای این ماهواره است که با همکاری چهار دانشکده هوافضا، ‌مکانیک، برق، کامپیوتر با حمایت سازمان فضایی ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ساخته ‌شد.



آغاز ساخت ریز ماهواره در دانشگاه

دکتر فتح الله امی عضو سازمان فضایی ایران نیز چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر از ساخت ریز ماهواره ها در دانشگاههای کشور خبر داد و گفت: در این زمینه پروژه ای با همکاری دانشجویان و محققان همه دانشگاههای کشور تعریف شده است.

وی به جزئیات این ماهواره اشاره کرد و افزود: ماهواره Q sat با عنوان " دانشجو" در دستور کار قرار دارد که مراحل نهایی خود را سپری می کند. این ماهواره در اندازه های 10 در 10 در 10 سانتیمتر ساخته شده است.

امی به ماموریتهای این ماهواره اشاره کرد و توضیح داد: ماموریت این ماهواره ارسال سیگنال است که از طریق این سیگنالها می توان مسیر آن را رصد کرد. این ماهواره در مدارد لئو در ارتفاع 250 کیلومتر قرار می گیرد.

ارسال موجود زنده به فضا

ارسال موجود زنده به فضا گام دیگر پژوهشگران کشور در حوزه هوا فضا است که در این راستا دکتر محسن بهرامی رئیس پژوهشگاه هوا فضا از ساخت کپسول زیستی خبر داده و گفته است: این یک پروژه تحقیقاتی است که حاوی یک موجود زنده است که با استفاده از راکت به فضا ارسال می شود.



وی با اشاره به برنامه های این سازمان در زمینه ساخت راکت کاوشگر افزود: برنامه راکت کاوشگر یک برنامه مفصل است که به صورت بین سازمانی در حال اجرا است.

بهرامی ساخت کپسول زیستی در راستای ساخت راکتهای کاوشگر را از دیگر اقدامات این پژوهشگاه نام برد و توضیح داد: در یک بخش از این پروژه به دنبال این هستیم تا کپسول زیستی طراحی کنیم تا به وسیله آن موجود زنده ای را فضا ارسال کنیم.