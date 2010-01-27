محمود حداد ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: انتخاب بهترین‎های مسابقات والیبال لیگ برتر شامل تیم، مربی، بازیکن، سرپرست و در صورت امکان مدیر نمونه خواهد شد. همه بهترین‎ها بعد از پایان فصل جاری رقابت‎ها به صورت رسمی معرفی خواهند شد.

وی به فاکتورهای مورد نظر برای انتخاب بهترین‎ها اشاره کرد و ادامه داد: برای انتخاب برترین‎های والیبال به مسائل اخلاقی و انضباطی بیش از هر مسئله دیگری توجه داریم. البته قابلیت‎های فنی هم درانتخابات صورت گرفته تاثیرگذار خواهند بود. اما به طور حتم شانس بهترین شدن بیشتر از آن کسانی خواهد شد که کمتر مرتکب مسائل اخلاقی و انضباطی شوند.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال ضمن بیان اینکه این سازمان درحد توان و بودجه فدراسیون از بهترین‎های لیگ برتر تقدیر مالی به عمل می‎آورد تاکید کرد: انتخاب بهترین‏‎ها به اندازه تعیین تیم قهرمان سخت است با این حال مصمم هستیم امسال که سومین سال تشکیل سازمان لیگ را تجربه می‎کنیم، برای انجام چنین کاری اقدام کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در لیگی که رقابت در آن به اندازه میلیمتری و در عین حال سالم و بدون حاشیه پیش می‎رود، نمی توان خیلی راحت فرد یا تیمی را به عنوان بهترین انتخاب کرد. پس بهترین‎ها باید با وسواس گزینش شوند.

حداد ضمن ابراز رضایت از پیگیری بدون حاشیه رقابت های لیگ برتر اظهارداشت: این مسابقات تا به این هفته نسبت به زمان های مشابه دوره های پیش، مشکلات کمتری داشته و این درحالیست که به خاطر مرحله پلی آف، رقابت میان تیم ها نزدیک تر شده است. با این حال کمتر باری مجبور به تشکیل پرونده برای برخورد با خاطیان شده ایم.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال همچنین به اقدام تیم‎های بدهکار برای تسویه حساب با این سازمان اشاره کرد و گفت: همه تیم‎های بدهکار فقط تا پایان نیم فصل نخست رقابت‌ها فرصت دارند تا برای پرداخت بدهکاری‎های خود اقدام کنند. به طور حتم توجه مسئولان تیم‎ها به چنین مواردی هم در تصمیم برای حضور آنها در جمع بهترین‎ها تاثیرگذار خواهد بود.