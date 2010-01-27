محمود حداد ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: انتخاب بهترینهای مسابقات والیبال لیگ برتر شامل تیم، مربی، بازیکن، سرپرست و در صورت امکان مدیر نمونه خواهد شد. همه بهترینها بعد از پایان فصل جاری رقابتها به صورت رسمی معرفی خواهند شد.
وی به فاکتورهای مورد نظر برای انتخاب بهترینها اشاره کرد و ادامه داد: برای انتخاب برترینهای والیبال به مسائل اخلاقی و انضباطی بیش از هر مسئله دیگری توجه داریم. البته قابلیتهای فنی هم درانتخابات صورت گرفته تاثیرگذار خواهند بود. اما به طور حتم شانس بهترین شدن بیشتر از آن کسانی خواهد شد که کمتر مرتکب مسائل اخلاقی و انضباطی شوند.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال ضمن بیان اینکه این سازمان درحد توان و بودجه فدراسیون از بهترینهای لیگ برتر تقدیر مالی به عمل میآورد تاکید کرد: انتخاب بهترینها به اندازه تعیین تیم قهرمان سخت است با این حال مصمم هستیم امسال که سومین سال تشکیل سازمان لیگ را تجربه میکنیم، برای انجام چنین کاری اقدام کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در لیگی که رقابت در آن به اندازه میلیمتری و در عین حال سالم و بدون حاشیه پیش میرود، نمی توان خیلی راحت فرد یا تیمی را به عنوان بهترین انتخاب کرد. پس بهترینها باید با وسواس گزینش شوند.
حداد ضمن ابراز رضایت از پیگیری بدون حاشیه رقابت های لیگ برتر اظهارداشت: این مسابقات تا به این هفته نسبت به زمان های مشابه دوره های پیش، مشکلات کمتری داشته و این درحالیست که به خاطر مرحله پلی آف، رقابت میان تیم ها نزدیک تر شده است. با این حال کمتر باری مجبور به تشکیل پرونده برای برخورد با خاطیان شده ایم.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال همچنین به اقدام تیمهای بدهکار برای تسویه حساب با این سازمان اشاره کرد و گفت: همه تیمهای بدهکار فقط تا پایان نیم فصل نخست رقابتها فرصت دارند تا برای پرداخت بدهکاریهای خود اقدام کنند. به طور حتم توجه مسئولان تیمها به چنین مواردی هم در تصمیم برای حضور آنها در جمع بهترینها تاثیرگذار خواهد بود.
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