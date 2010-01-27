حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در پی پخش مناظره‌های از تلویزیون، در مورد پیشینه بحث و مناظره در اسلام و شرایطی که باید داشته باشند به خبرنگار مهر گفت: مناظره و بحث آزاد در سنت دیرینه اسلامی وجود داشته است. اهل بیت همیشه از بحثهایی که ویژگی آنها روشنگری بود استقبال می کردند.

مناظره؛ سنت دیرینه اسلامی

وی افزود: البته در زمانهای گذشته هم در بحثهایی که با اهل بیت صورت می گرفت، دشمنان اهل بیت و یا آنهایی که به دین باور نداشتند و لجبازی می کردند، با قصد و غرضهای سیاسی به مناظره می پرداختند و با وجود اینکه هدف آنها ایجاد بحث علمی و مناظره روشن و صادقانه نبود، اما اهل بیت با طمأنینه پاسخ آنها را می دادند و این پاسخها در تاریخ ثبت شده است.

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی اظهار داشت: مناظره شیوه علمای شیعه بوده، علمای شیعه در مناظره های بسیار قوی در طول تاریخ شرکت کرده اند و در کتابی با عنوان شبهای پیشاور یکی از علمای شیعه بحثهای بسیار دقیقی در قالب مناظره با اهل سنت صورت داده و به دفاع از حقانیت قرآنی و نبوی اهل بیت بنا بر گفته ها و روایتهای اهل سنت پرداخته است.

دفاع اسلام از بحثهای صحیح و صادقانه

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره با توجه به این پیشنیه تاریخی، مناظره، بحث و اتفاق تازه ای نیست، گفت: اسلام عزیز افتخار ما است و ما با سربلندی و صدای بلند در رسانه های مختلف باید بگوییم که اسلام همواره از بحث آزاد با روش صحیح، شفاف و صادقانه دفاع کرده است.

وی در رابطه با حفظ اصول اخلاقی در این گونه بحثها یادآور شد: مناظره ها باید شفاف باشند و طرفین نباید باهدف کوبیدن یکدیگر در جلسه مناظره شرکت کنند، این موضوع از نوع صحبت، رفتار، ارائه مثالهای شرکت کنندگان مشخص می شود. افراد باید هنرپیشه باشند که بتوانند مقاصد و نیات خود را پنهان کنند. باز هم تشخیص نیات طرفین با مردم نیست و این امر به خدای متعال باز می گردد که در قلوب مسلط است و اگر کسی در قلب خود پاک باشد خدا وی را یاری خواهد کرد.

مناظره نباید با توهین و تحقیر همراه باشد

حجت الاسلام موسوی هوایی با تأکید بر اینکه عدم حمله به یکدیگر، توهین و تحقیر طرفین از موضوعات حائز اهمیت در این مناظره ها است گفت: این مناظره ها میان ما و برادرانمان صورت می گیرد و رعایت این اصول ضروری است.

مناظره ها نیازمند استراتژی هستند

وی با اشاره به اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی گفت: باید با استراتژی مشخص و برنامه صحیح این مناظره ها و افراد آن سمت و سو و جهت دهی شوند. تا هدف آن روشنگری در ابعاد مختلف باشد. طرفین نیز تعهد کنند که با مدرک و مستند باشند تا بینندگان را با ارجاعات خود اقنا کنند. اما از نظر اخلاقی حریمها باید رعایت شود، درباره کسی که در مناظره حضور ندارد صحبتی به میان نیاید.

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی تصریح کرد: هیجانات و فضایی که بر ذهن فرد حاکم می شود در کنترل و عدم کنترل فرد مؤثر است اما نباید اصول اصلی انسانی، اخلاقی و اسلامی خود را فراموش کنیم و در دفاع از حق باید از مسیر حق وارد شویم. بنابراین این مجموعه ای است که برای مناظره ها در نظر بگیریم.