افتتاح 33 طرح آموزشی در استان قزوین در دهه فجر

محمدجواد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: این طرحها شامل مدرسه پنج کلاسه نبوت جهان آباد تاکستان با سه میلیارد و 990میلیون ریال، تکمیل سالن ورزشی آوج با دو میلیارد و 584 میلیون ریال، احداث نمازخانه هدف آوج با 962میلیون ریال، احداث سالن ورزشی اردوگاه ضیاء آباد با پنج میلیارد و850 میلیون ریال، مدرسه 9کلاسه شهید مردانی فارسجین با 9میلیارد ریال، مدرسه 9کلاسه شهید حسن طاهرخانی با پنج میلیارد و60میلیون ریال، مدرسه شش کلاسه شهید نوری فارسجین با سه میلیارد و 670میلیون ریال است.

حیدری، خوابگاه باقرالعلوم ضیاءآباد با سه میلیارد و 50 میلیون ریال، نمازخانه هنرستان مصطفی طاهرخانی با 860 میلیون ریال، نمازخانه مدارس شهید محسن لشگری و شبانه روزی شهید چمران رحیم آباد را با یک میلیارد و 730 میلیون ریال، سلف سرویس شهید کیایی با دو میلیارد ریال، تکمیل سلف سرویس درافشانی با یک میلیارد و60میلیون ریال، مدرسه 10کلاسه دانایی البرزبا هفت میلیارد ریال و مقاوم سازی مدرسه اخلاص شهر محمدیه با دو میلیارد ریال را از دیگر پروژه های قابل افتتاح در ایام دهه فجر اعلام کرد.



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین خاطر نشان کرد: در دهه فجر امسال همچنین طرحهای مقام سازی مدرسه امام خمینی و حوزه علمیه خواهران بویین زهرا، احداث مدرسه تیزهوشان و مدرسه شبانه روزی فاطمیه کوهگیر 15کلاسه طارم سفلی با 31 میلیارد و 928 میلیون ریال را از دیگر پروژه های دهه فجر است.

حیدری همچنین گفت: در ایام دهه فجر از مدرسه 12کلاسه شهید شریفی روستای بشر، مدرسه 9کلاسه مشارکتی نیک آیین آبیک، مقاوم سازی هنرستان شهید چمران و ساختمان آموزشی فاطمیه، سالن چند منظوره فنی وحرفه ای تاکستان و نمازخانه 120متری نواب قشلاق آبیک با مجموع 16 میلیارد و 204 میلیون ریال بهره برداری می شود.



وی اضافه کرد: چمن مصنوعی سمائیان آبیک با 650میلیون ریال اعتبار، مقاوم سازی مدرسه رحیمیان قزوین با دو میلیارد ریال، احداث مدرسه 12کلاسه مسلم بن عقیل قزوین با 498میلیون ریال، احداث مدرسه 12کلاسه شهید مدنی قزوین با پنج میلیارد و 589 میلیون ریال، توسعه و جداسازی مدرسه مشعلدار البرز با یک میلیارد ریال، مدرسه شبانه روزی 18کلاسه آزادگان رازمیان با 10میلیارد و492میلیون ریال، احداث مدرسه سه کلاسه ناصرآباد اسفرورین با 442میلیون ریال و احداث مدرسه سه کلاسه ساربانک با یک میلیارد و 200میلیون ریال اعتبار به پایان رسیده و در روزهای آینده با حضور مسئولان استان افتتاح خواهد شد.

استان قزوین دارای 210هزار دانش آموز، 9هزار و 528 کلاس درس و دو هزار و 209 باب مدرسه است.