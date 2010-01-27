50 میلیون دلار صادرات از لرستان / ناکارآمدی سیستم توزیع کالا در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد حجت الله بیرانوند شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با اشاره به محورهای اصلی تجارت خارجی این استان اظهار داشت: شناخت توانمندی ها، تسهیل امور تجاری، بازاریابی و حضور در بازارهای هدف و ایجاد زیر ساختها از جمله محور های اساسی در تجارت خارجی لرستان است.

وی با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی در شهرستان خرم آباد، بیان داشت: تا پایان آذر ماه سال جاری بیش از 17 میلیون دلار صادرات غیرنفتی از گمرک این شهرستان صورت گرفته است که این میزان از رشد 60 درصدی برخوردار بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان همچنین با اشاره به بخش بازرگانی داخلی در لرستان، خاطرنشان کرد: در کل کشور بیش از دو میلیون واحد صنفی وجود دارد که از این میزان بیش از 45 هزار واحد صنفی مربوط به استان لرستان است.

سیستم توزیع در کشور کارآمد نیست

بیرانوند همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چند نرخی بودن کالاها در کشور و لرستان، عنوان کرد: متاسفانه سیستم توزیع در کشور و در این استان کارآمد و ساماندهی شده نیستند.

وی با بیان اینکه مبدا خرید و تامین اقلام مورد نیاز در کشور مختلف است، خاطرنشان کرد: در سیستم توزیع و عرضه قیمت ثابتی وجود ندارد و در نتیجه کالاها در کشور و استان دارای قیمتهای متعددی است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با اشاره به اینکه اقلام مورد نیاز مردم به سه بخش تقسیم می شوند، بیان داشت: اقلامی که یارانه دولت در آنها تاثیر دارد مانند کالابرگ ها و اقلام دولتی که مشمول قیمت گذاری هستند و بخش دیگر کالاهایی هستند که یارانه دولت به آنها تعلق ندارد و مشمول عرضه و تقاضا هستند.

ضرورت حذف واسطه ها در سیستم توزیع کالا

بیرانوند همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط این سازمان برای رفع مشکل چند نرخی بودن کالاها، عنوان کرد: ساماندهی شبکه توزیع، حذف سیستم واسطه ها در این بخش، نظارت کمی و کیفی و ایجاد فروشگاه های بزرگ از جمله این اقدامات است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه ایجاد فروشگاه های بزرگ در استان، بیان داشت: در این زمینه بیش از 500 میلیارد ریال تسهیلات بانکی اختصاص یافته است.

بیرانوند با بیان اینکه در راستای کاهش چند نرخی بودن کالاها در لرستان بیش از 37 بازرس جدید به این بخش اضافه شده است، خاطرنشان کرد: در 9 ماه سال جاری بیش از 30 هزار پرونده متخلف توسط بازرسان این سازمان مورد رسیدگی قرار گرفته است.