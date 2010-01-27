مرحله دوم مسابقات دوچرخه سواری المپیاد ایرانیان به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مسابقات دوچرخه سواری المپیاد ایرانیان عصر سه شنبه در رشته های یک کیلومتر و سه کیلومتر انفرادی پیگیری شد و در نهایت ورزشکارانی از استانهای خراسان رضوی و مرکزی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند.

در رشته یک کیلومتر انفرادی پس از انجام رقابتها در نهایت "علی مرشدی" از خراسان جنوبی، "حمید بیگ" از یزد و " رضا جبریلی" از مازندران به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رقابتهای سه کیلومتر انفرادی نیز "بهمن میرزایی" از استان مرکزی، "حمید بیگ" از یزد و "علی خادمی" از کرمان به ترتیب اول تا سوم شدند.

این رقابتهای امروز در رشته استقامت در شهرستان بم دنبال می شود.