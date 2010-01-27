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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۲۹

مرحله دوم مسابقات دوچرخه سواری المپیاد ایرانیان به پایان رسید

مرحله دوم مسابقات دوچرخه سواری المپیاد ایرانیان به پایان رسید

کرمان - خبرگزاری مهر: مرحله دوم مسابقات دوچرخه سواری المپیاد ایرانیان در رشته یک و سه کیلومتر انفرادی در بم با قهرمانی ورزشکاران خراسان رضوی و مرکزی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مسابقات دوچرخه سواری المپیاد ایرانیان عصر سه شنبه در رشته های یک کیلومتر و سه کیلومتر انفرادی پیگیری شد و در نهایت ورزشکارانی از استانهای خراسان رضوی و مرکزی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند.

در رشته یک کیلومتر انفرادی پس از انجام رقابتها در نهایت "علی مرشدی" از خراسان جنوبی، "حمید بیگ" از یزد و " رضا جبریلی" از مازندران به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رقابتهای سه کیلومتر انفرادی نیز "بهمن میرزایی" از استان مرکزی، "حمید بیگ" از یزد و "علی خادمی" از کرمان به ترتیب اول تا سوم شدند.

این رقابتهای امروز در رشته استقامت در شهرستان بم دنبال می شود.

کد مطلب 1024654

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