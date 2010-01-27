مراسم تشییع پیکر پدر علم اقتصاد ایران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاد "منوچهر فرهنگ" دوشنبه شب 5 بهمن ماه جاری در سن 90 سالگی به علت کهولت سن و سکته قلبی درگذشت.

دکتر منوچهر فرهنگ رئیس پیشین انجمن اقتصاددانان ایران و پدر علم اقتصاد ایران، متولد 1298 در بابل و بزرگ شده گرگان بود. وی مدرک دکترای اقتصاد خود را از فرانسه گرفت و اولین فردی بود که کتاب معروف "نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول" جان مینارد کینز را به فارسی ترجمه کرد. این ترجمه در سال 1348 عنوان جایزه بهترین کتاب اقتصادی سال را از آن خود کرد.

وی بیش از 100 کتاب اقتصادی ترجمه و تألیف کرده است. مهمترین اقدام علمی وی تدوین کتاب "فرهنگ علوم اقتصادی" است که تاکنون بیش از 25 بار به چاپ رسیده است.

مرحوم دکتر فرهنگ در سال 1344 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران استخدام و بعد از تشکیل دانشکده اقتصاد در آن دانشگاه مشغول تدریس شد و سپس به دانشگاه ملی آن زمان (شهید بهشتی فعلی) منتقل شد و زمانی ریاست دانشگاه ملی ایران را بر عهده گرفت.

مرحوم دکتر فرهنگ در سال 88 از طرف صدا و سیما به عنوان چهره برتر اقتصاد در همایش اقتصاد و رسانه معرفی و تقدیر شد.

مراسم یادبود مرحوم دکتر منوچهر فرهنگ روز جمعه 9 بهمن ‌ماه ساعت 15.30 در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار می شود.