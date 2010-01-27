دولت مشکل کپی رایت را حل کند

زبردست در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز توضیح داد: طی مدت اخیر آثار فرهنگوران و شاعران در سایتها و پایگاههای اینترنتی بدون کسب اجازه درج و منتشر می شود و بدین ترتیب حقوق مادی و معنوی صاحب اثر مورد بی توجهی قرار می گیرد و ادامه چنین شرایطی به هیچ عنوان مناسب ادب و فرهنگ این مرز و بوم نیست.

وی با اشاره به اینکه همه موضوعات در کشور رنگ و بوی سیاسی گرفته و همین مسئله باعث شده کمتر به فرهنگ و فرهنگوران رسیدگی شود، عنوان کرد: ایران این سرزمین کلمه خیز رویای را همه در جهان با شاعرانش می شناسند نه با سیاست دولتمردانش، شاعرانی که اگر نبودند ایران به سرزمینی بی معنا و سردرگم تبدیل شده بود و در این خصوص باید تاریخ را ورق زد تا مشخص شود که نام دولتمردان یا شاعران پررنگ تر است.

این رباعی سرای معاصر با طرح این سئوال که "مگر حافظ، شاه شجاع و امیر مبارزه الدین هم عصر نبودند و اکنون نام کدامیک متبرک و جاوید است" افزود: پرداختن به سیاست بدون توجه به فرهنگ و فرهنگوران تنشها و خسارتهای غیر قابل جبران را در پی خواهد داشت که آیندگان با حیرت و تمسخر به آن خواهند نگریست.

زبردست تصریح کرد: هر دولتی در هرکجای دنیا اگر به فرهنگ و گذشته خود پشت کند به بن بست و اضمهلال خواهد رسید و هر دولتی نیز به فرهنگ و فرهنگورانش تکیه کند هیچگاه دچار چالش و سردرگمی نخواهد شد.

وی گفت: با این تفاسیر باید دولت به آثار فرهنگی و ادبی اهالی فرهنگ توجه بیشتری کرده و برای رعایت حقوق صاحبان آن، قانون کپی رایت را در کشور به ساماندهی مناسبی برساند.





