یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر با اشاره به ویژگیهای لایحه بودجه سال آینده کل کشور، گفت: افزایش 30 درصدی حجم کل بودجه، افزایش 33 درصد حجم بودجه عمومی دولت، افزایش 35 درصدی حجم بودجه شرکتهای دولتی، پیش بینی دلار 985 تومانی و قیمت پایه نفت 65 دلاری در لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که بودجه انبساطی تدوین شده است.

بودجه انبساطی

وی تدوین بودجه انبساطی را از این جهت مثبت خواند که به نظر می رسد دولت برنامه خروج اقتصاد از رکود را پیگیری کند، ضمن اینکه سیاستهایی نظیر چند قفله کردن خزانه نیز دیگر دنبال نخواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در عین حال اظهار داشت: در حال حاضر آثار تورمی که تدوین بودجه انبساطی به دنبال دارد، جای سئوال است.

برخی جهت‌گیریها با اصل 44 همخوانی ندارد

آل اسحاق با تاکید بر اینکه بودجه سالیانه باید براساس اسناد بالا دستی همچون برنامه توسعه و اصل 44 تدوین شود، مطرح کرد بررسی لایحه بودجه 89 نشان می دهد که حجم بودجه شرکتهای دولتی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است و در موارد مشاهده می شود که شرکتهای دولتی دوباره می خواهند سرمایه گذاری کنند.

وی تصریح کرد: همچنین در مواد 119، 120 و 121 برنامه پنجم توسعه دیده می شود که شرکتهای نفتی از منابع داخلی خود می خواهند سرمایه گذاری کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه این نوع جهت گیری با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی همخوانی ندارد، تاکید کرد دولت باید راه را برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور هموارتر کند.

آل اسحاق گفت: به عبارت دیگر، آدرس اسناد بالا دستی را باید در برنامه توسعه و بودجه سالیانه دید اما هم اکنون آدرس درستی از این اسناد در برنامه توسعه و بودجه سالیانه نمی‌بینیم.

ارائه گزارش از دو لایحه برنامه پنجم و بودجه 89

وی اعلام کرد اتاق بازرگانی تهران به زودی گزارشی کارشناسی از دو لایحه مهم برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 89 تهیه و اعلام عمومی خواهد کرد.

درآمد مالیاتی

رئیس اتاق بازرگانی تهران پیش بینی 39 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی دولت د لایحه بودجه سال آینده را غیر واقعی ندانست و این بخش لایحه را نسبت به بخشهای دیگر، قابل تحقق عنوان کرد.

آل اسحاق تصریح کرد: بخش قابل توجهی از درآمد مالیاتی سال آینده از محل افزایش بیش از 40 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و هدفمندکردن یارانه ها وصول خواهد شد، ضمن اینکه درآمد مالیاتی هر ساله نسبت به سال قبل از آن بیشتر وصول شده است.