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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۱۰

گردشگری موجب توسعه فرهنگ منابع طبیعی می شود

گردشگری موجب توسعه فرهنگ منابع طبیعی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: گردشگری در توسعه فرهنگ منابع طبیعی منطقه نقش بسزایی دارد.

صفرقلی خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این رو در برنامه های هفته منابع طبیعی سال جاری به مقوله گردشگری و ترویج فرهنگی منابع طبیعی توجه خاصی شده است.

وی نواختن زنگ سبز در مدارس و ایراد سخنرانی در مدارس نمونه و غرس نهال، برپایی نمایشگاه در اماکن عمومی، جلب مشارکت اقشار تاثیرگذار و دستگاه‌های ذیربط (روحانیون، دانش‌آموزان، بسیج، دهیاریها، شهرداریها)، گردشگری و ترویج فرهنگ منابع طبیعی از طریق رسانه‌‌ها (صدا و سیما، جراید، خبرگزاریها و ...) را از جمله برنامه های هفته منابع طبیعی استان اعلام کرد.

خواجه بیان داشت: برگزاری هفته منابع طبیعی در عرصه‌‌ها و افتتاح همزمان پروژه‌ها، تقدیر و تجلیل از افراد برگزیده، نمونه‌ها و چهره‌های ماندگار منابع طبیعی و آبخیزداری با هماهنگی ستاد سازمان، تامین، توزیع و غرس نهال مورد نیاز دستگاه‌های ملی نهضت سبز و ... از دیگر برنامه هاست.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان بیان داشت: حضور و سخنرانی مدیران، مسئولین و کارشناسان در محافل عمومی، مراسم نماز جمعه، مساجد و مستندسازی فعالیتهای هفته منابع طبیعی و آبخیزداری از دیگر فعالیتهاست.

وی روز درختکاری، منابع طبیعی، آموزش، پژوهش و رسانه‌ها، منابع طبیعی، آبخیزداری و جامع‌نگری، منابع طبیعی، بسیج سازندگی و نهضت سبز، منابع طبیعی، قانون و حفاظت، منابع طبیعی، مقابله با آثار زیانبار گرد و غبار و تغییرات آب و هوایی و منابع طبیعی، آموزه‌‌های دینی و سازمانهای مردم‌نهاد را از عناوین روزشمار هفته منابع طبیعی برشمرد.

هفته منابع طبیعی از 15 اسفندماه آغاز می شود.

کد مطلب 1024667

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