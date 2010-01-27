مذاکره استیل آذین با آندرانیک تیموریان/ هنوز توافقی صورت نگرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان باشگاه استیل آذین پس از آنکه با مهدی مهدوی‌کیا با توافق رسیدند و وی را برای ادامه رقابتهای لیگ برتر به خدمت گرفتند، به دنبال جذب آندرانیک تیموریان نیز هستند.

سایت گل با اعلام این خبر نوشته است: از باشگاه استیل آذین خبر می‌رسد که مدیران این باشگاه برای جذب آندرانیک تیموریان بازیکن ایرانی تیم فولهام انگلیس مذاکراتی با مدیربرنامه‌های وی داشته‌اند براساس گزارش منابع خبری حسین هدایتی و مصطفی آجورلو طی هفته گذشته در جریان مذاکره با محمودرضا فاضلی برای جذب مهدی مهدوی‌کیا مذاکراتی نیز با وی به منظور عقد قرارداد با آندرانیک تیموریان داشته اند.

در این‌باره ظاهراً طرفین به توافق هنوز دست نیافتن و معلوم نیست که آندرانیک تیموریان پیراهن این تیم را بر تن خواهد کرد یا خیر. آندرانیک که تا پایان فصل با باشگاه فولهام به رغم اینکه در رقابت‌های نیم فصل اول لیگ برتر انگلیس مورد استفاده قرار نگرفت از سوی باشگاه فولام برای نقل و انتقالات زمستانی در لیست فروش قرار نگرفته ولی مدیر برنامه‌هایش از احتمال جدایی این بازیکن و پیوستن او به یک تیم لیگ‌ برتری اسپانیا یا یک تیم مطرح آسیایی خبر داده بود.

از آنجا که مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه استیل آذین در نشست خبری مهدی مهدوی‌کیا اعلام کرده بود خبرهای جدیدی در راه است. حال باید دید آیا آندرانیک تیموریان تا قبل از 30 ژانویه (پایان مهلت نقل و انتقالات زمستانی) به تیم استیل آذین خواهد پیوست یا اینکه این بازیکن ارزشمند فصل بعد به تیم پرستاره تهرانی نقل مکان خواهد کرد.