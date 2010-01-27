مدیرکل کار بوشهر برای دومین بار مورد سوء قصد قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در حمله امروز تنها چندین تیر به منزل باشی زادگان شلیک شده است و آسیبی به وی نرسیده است.

باشی زادگان صبح یکشنبه 29 آذر ماه سال جاری مورد سوء قصد دو فرد مسلح قرار گرفت که از ناحیه پا و سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت.