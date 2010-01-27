مدیرکل کار بوشهر برای دومین بار مورد سوء قصد قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در حمله امروز تنها چندین تیر به منزل باشی زادگان شلیک شده است و آسیبی به وی نرسیده است.
باشی زادگان صبح یکشنبه 29 آذر ماه سال جاری مورد سوء قصد دو فرد مسلح قرار گرفت که از ناحیه پا و سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
بوشهر - خبرگزاری مهر: حسین باشی زادگان مدیرکل کار و امور اجتماعی استان بوشهر سحرگاه امروز برای دومین بار طی کمتر از دو ماه اخیر مورد سوء قصد فرد یا افرادی ناشناس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در حمله امروز تنها چندین تیر به منزل باشی زادگان شلیک شده است و آسیبی به وی نرسیده است.
باشی زادگان صبح یکشنبه 29 آذر ماه سال جاری مورد سوء قصد دو فرد مسلح قرار گرفت که از ناحیه پا و سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
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