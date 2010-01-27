همه به خانواده انقلاب بپیوندند/ معترضان شعارخود را با مردم هماهنگ کنند

مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب (س) در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی در خصوص سخنان امروز رهبر معظم انقلاب و تاکیدات ایشان بر تدبیر و خدمت به مردم از سوی مسئولان، اظهار داشت: اگر رهبری مقام معظم رهبری نبود شاید تا کنون شیرازه این مملکت از هم پاشیده شده بود اما ایشان با رهنمودهای خود همه را هدایت می کنند.

وی با اشاره به این سخن رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید از دو پهلو حرف زدن پرهیز کرد، گفت: یکی از کاندیداهای انتخابات هم اخیرا اعلام کرده که انتخابات اخیر ریاست جمهوری را قبول کرده است و احمدی نژاد را رئیس جمهور قانونی نظام می داند، لذا این سخنان در اثر بیانات رهبر معظم انقلاب است و اینگونه مسائل باعث خرسندی است.

بهروزی برقراری آرامش در جامعه را از اهداف رهبر معظم انقلاب برشمرد و افزود: سیاستهای کلی کشور باید با محوریت رهبر معظم انقلاب باشد تا گذشت و محبت و احترام حاکم گردد.

دبیر کل جامعه زینب (س) همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند چون دشمن وارد صحنه شده است خطاکاران، خطای خود را تصحیح کنند مصداق این سخن چه کسانی هستند و چه اقداماتی را باید انجام دهند، گفت: ایشان تاکید داشتند که اسم این اشخاص را نیاورید اما تاثیر فرمایشات ایشان را می بینیم به گونه ای که از بخشی از سخنان دو نامزد معترض انتخابات آشکار است که این افراد در حال اصلاح خود هستند .

وی ابراز امیدواری کرد که حرکات و رفتار این عده به فرمایشات رهبر معظم انقلاب نزدیکتر و شفافتر باشد.

بهروزی همچنین در خصوص حضور مردم در صحنه و اینکه جریانات سیاسی مختلف در این زمینه و در روز 22 بهمن چه وظیفه ای دارند، گفت: پس از انتخابات شاهد یک جدایی بودیم به گونه ای که مردم در مناسبتهای مختلف به صحنه می آمدند اما عده ای هم در یک گوشه دست به اعتراضاتی می زدند اما امیدواریم در روز 22 بهمن با موضع گیری اخیر یکی از کاندیداهای معترض شاهد اینگونه وقایع نباشیم و همه یکدست به صحنه بیایند.

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: در روز 22 بهمن کاندیداهای معترض نباید معترضان را هدایت کنند بلکه باید شعارهای خود را با شعارهای مردم هماهنگ سازند.

بهروزی همچنین گفت: امیدواریم این کشمکش ها پایان یابد زیرا همه جزو خانواده انقلاب هستند و باید همه در روز 22 بهمن به صحنه بیایند تا کشمکش ها تمام شود.





