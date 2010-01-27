96 درصد زنجانیها در آمارگیری طرح هدفمند مشارکت داشتند

محمدحسین فروزان مهر شامگاه روز سه شنبه در اولین جلسه هدفمند کردن یارانه ها در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: بیش از 90 درصد از جمعیت کل کشور در این طرح مشارکت داشته اند.

وی با بیان اینکه از هفت برنامه ای که در قالب طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور اجرا می شود هدفمند کردن یارانه ها را مهمترین این برنامه ها عنوان کرد و گفت: این طرح به لحاظ حساسیتی که دارد باید مدیران دستگاه های اجرایی برای تدوین و اجرای آن تلاش مضاعفی را داشته باشند.

فروزان مهر همچنین به وضعیت و هویت افراد در اطلاعاتی که در حال حاضر وجود دارد اشاره کرد و گفت: 6/99 درصد هویت افراد، سطح تحصیلات 85 درصد، اظهار بیکاری 70 درصد، اظهار مالکیت 80 درصد، اخذ وام 90 درصد و وضعیت مسکن 90 درصد و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را 97 درصد بر شمرد.

وی همچنین در پایان خواست کسانی که در طرح آمارگیری شرکت نکرده اند در بازه زمانی تعیین شده در روستاها و شهرها به مراکز پستی ICT مراجعه کنند.

همچنین استاندار زنجان گفت: مدیران باید در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و مشکلات و چالشهای آن حرکت سریع را در برنامه داشته باشند لذا پایش و مدیریت فضای قانونی وظیفه صلی مدیران است.

محمد رئوفی نزاد افزود: باید مراحل قانونی و اصلاح اتفاق بیفتد و تمام زوایا از طرف مدیران توجیه شود لذا لزوم اجرای درست این قانون زمانی تربیت اثر خواهد داد که مدیران با اراده قوی کار را دنبال کنند.

وی ستاد هدفمند کردن یارانه های استان را عنوان ستاد معرفی کرد و گفت: جلسه توجیهی ماموریت و وظیفه اصلی این ستاد است و ترکیب و اعضای ستادو تشکیل جلسات مستمر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در چارچوب ساختار و کل برنامه ها اثر گذار خواهد بود همچنین باید در چار چوبی که از طرف رئیس جمهور در چهار بند ذکر شده است حرکت کنیم و شرح وظایف و مبنای کار را بر این بند ها قرار دهیم

رئوفی نژاد هدف از اجرای این طرح را توجه به اقشار کم در آمد و آسیب پذیر جامعه یاد کرد و افزود: به جهات سیاسی و چالشهایی که اتفاق افتاد کمی با کم کاری مواجه شد ولی در حال حاضر توجه به ابعاد اقتصادی جامعه این قانون مصوب شد و دوباره جامعه از حیث بعد اقتصادی توانست جای خالی خود را دوباره باز کند.

وی همچنین تاکید کرد: باید برای مدیران جلسه توجیهی و آموزش های تخصصی در دستور کار قرار گیرد که آموزش مدیران در فاز اول اجراست.