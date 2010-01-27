به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز مجمع فدراسیون ژیمناستیک در محل آکادمی کمیته ملی المپیک از حضور خبرنگاران به این جلسه ممانعت به عمل آمد. حمید سجادی؛ معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی بزودی در ابلاغی جدید به فدراسیون‌های ورزشی حضور خبرنگاران را در مجامع عمومی و انتخاباتی فدراسیون‌ها محدود به زمانی خاص خواهد کرد.

بدین ترتیب خبرنگاران رسانه‌های خبری در 30 دقیقه پایانی مجامع عمومی فدراسیون‌های ورزشی و در مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها تنها در زمان رای گیری و برگزاری انتخابات حق حضور در سالن را خواهند داشت.