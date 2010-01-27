به گزارش خبرنگار مهر، "نجات سانجاک" مدرس مربیگری فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) که به عنوان نماینده فدراسیون ترکیه به کشورمان سفر کرده است، روز گذشته (سه شنبه) در راستای هماهنگی برای افزایش همکاری والیبال ایران و ترکیه نشستی با سعید درخشنده (دبیر فدراسیون والیبال) برگزار کرد.

در این نشست سانجاک با پیشنهاد مسئولان فدراسیون والیبال کشورمان مبنی بر برپایی اردوی آماده‌سازی تیم بانوان نوجوان ایران در کمپ تمرینی ترکیه موافقت و برای فراهم کردن شرایط به منظور برپایی این اردو قول مساعد داد.

برپایی اردوی تدارکاتی در کمپ تمرینی ترکیه به منظور آماده‎سازی تیم والیبال بانوان نوجوان کشورمان برای شرکت در نهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا انجام می‎شود.

هاجر نجاتی‌زاده نایب رئیس فدراسیون والیبال در امور بانوان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: 28 فروردین‎ماه تا 6 اردیبهشت‌ماه، زمان پیشنهادی ما برای سفر به ترکیه و برگزاری کمپ تمرینی در این کشور بود. نماینده فدراسیون والیبال قول داد برای برگزاری اردو در همین زمان تلاش داشته باشند. چون بعد از آن باید آماده اعزام به محل برگزاری رقابت‏های قهرمانی آسیا شویم.

نایب رئیس فدراسیون والیبال در امور بانوان با بیان اینکه برگزاری دیدار تدارکاتی از مهمترین برنامه‌های مورد نظر برای حضور در کمپ تمرینی ترکیه است، یادآور شد: کمپ تمرینی ترکیه شرایط مناسبی برای آماده‎سازی ورزشکاران دارد. ضمن اینکه با حضور در این کمپ می‎توانیم برگزارکننده دیدار تدارکاتی با تیم‎هایی باشیم که از هر نظر تجربیات خوبی در اختیار دارند.

هشتمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی بانوان نوجوان آسیا از 3 اردیبهشت‎ماه در مالزی آغاز خواهد شد. دختران والیبالیست کشورمان با هدایت پروین یادآور و نسرین خزایی در این رقابت‎ها شرکت خواهد کرد. تیم کشورمان در دوره پیشین این رقابت‏ها که در فیلیپین برگزار شد به عنوان یازدهم دست یافت.