  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۳۳

نتیجه مذاکره با"نجات سانجاک"/

تیم والیبال بانوان نوجوان در ترکیه اردو می‌زند

تیم والیبال بانوان نوجوان در ترکیه اردو می‌زند

طبق هماهنگی‎های صورت گرفته با نماینده فدراسیون والیبال ترکیه در ایران، تیم والیبال بانوان نوجوانان پیش از شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و به منظور برپایی اردوی تدارکاتی عازم این کشور خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "نجات سانجاک" مدرس مربیگری فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) که به عنوان نماینده فدراسیون ترکیه به کشورمان سفر کرده است، روز گذشته (سه شنبه) در راستای هماهنگی برای افزایش همکاری والیبال ایران و ترکیه نشستی با سعید درخشنده (دبیر فدراسیون والیبال) برگزار کرد.

در این نشست سانجاک با پیشنهاد مسئولان فدراسیون والیبال کشورمان مبنی بر برپایی اردوی آماده‌سازی تیم بانوان نوجوان ایران در کمپ تمرینی ترکیه موافقت و برای فراهم کردن شرایط به منظور برپایی این اردو قول مساعد داد.

برپایی اردوی تدارکاتی در کمپ تمرینی ترکیه به منظور آماده‎سازی تیم والیبال بانوان نوجوان کشورمان برای شرکت در نهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا انجام می‎شود.

هاجر نجاتی‌زاده نایب رئیس فدراسیون والیبال در امور بانوان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: 28 فروردین‎ماه تا 6 اردیبهشت‌ماه، زمان پیشنهادی ما برای سفر به ترکیه و برگزاری کمپ تمرینی در این کشور بود. نماینده فدراسیون والیبال قول داد برای برگزاری اردو در همین زمان تلاش داشته باشند. چون بعد از آن باید آماده اعزام به محل برگزاری رقابت‏های قهرمانی آسیا شویم.

نایب رئیس فدراسیون والیبال در امور بانوان با بیان اینکه برگزاری دیدار تدارکاتی از مهمترین برنامه‌های مورد نظر برای حضور در کمپ تمرینی ترکیه است، یادآور شد: کمپ تمرینی ترکیه شرایط مناسبی برای آماده‎سازی ورزشکاران دارد. ضمن اینکه با حضور در این کمپ می‎توانیم برگزارکننده دیدار تدارکاتی با تیم‎هایی باشیم که از هر نظر تجربیات خوبی در اختیار دارند.

هشتمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی بانوان نوجوان آسیا از 3 اردیبهشت‎ماه در مالزی آغاز خواهد شد. دختران والیبالیست کشورمان با هدایت پروین یادآور و نسرین خزایی در این رقابت‎ها شرکت خواهد کرد. تیم کشورمان در دوره پیشین این رقابت‏ها که در فیلیپین برگزار شد به عنوان یازدهم دست یافت.

کد مطلب 1024683

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها