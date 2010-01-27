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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۰۳

نمایش "هیچ" با استقبال مواجه شد

نمایش "هیچ" با استقبال مواجه شد

نمایش فیلم سینمایی "هیچ" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی در سالن همایش‌های برج میلاد با استقبال اهالی رسانه مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی دیشب ساعت 10:30 در سالن همایش‌های برج میلاد روی پرده رفت. مهدی هاشمی، گلاب آدینه، پانته‌آ بهرام، باران کوثری، حبیب رضایی، نگار جواهریان، عبدالرضا کاهانی، شیما منفرد، پرویز شهبازی، مهدی نادری، پژمان بازغی، کامران تفتی، تورج اصلانی، بابک حمیدیان، احمد مهرانفر،علیرضا سجادپور، مهران احمدی، محسن امیریوسفی، نیوشا ضیغمی، احمد امینی، علی روئین‌تن و سید ضیا هاشمی این فیلم را در سالن رسانه‌ها تماشا کردند.

فیلم سینمایی "هیچ" داستان مردی است که به بیماری پرخوری مبتلا است و سرپرست خانواده‌ای پرجمعیت می‌شود، مهدی هاشمی، پانته‌آ بهرام، باران کوثری، احمد مهرانفر، نگار جواهریان، مهران احمدی، مرضیه برومند، نیره فراهانی و... بازیگران این فیلم هستند.

عبدالرضا کاهانی فیلم‌های سینمایی "آنجا"، "آدم" و "بیست" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1024684

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