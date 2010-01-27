هفت گزینه هیئت مدیره پرسپولیس نهایی شد/ نشست هدایتی با کاشانی

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با هدف بررسی گزینه های نهایی حضور در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس برگزار شد، هفت گزینه نهایی مشخص شد تا در نهایت از بین این نفرات پنج عضو انتخاب و معرفی شوند.

از مجید فرخزادی، حسین هدایتی، حبیب کاشانی، فریدون معینی ، علی پروین ، جعفر کاشانی و حسین کلانی به عنوان گزینه های نهایی حضور در هیئت مدیره پرسپولیس نام برده می شود که قرار است از بین آنها 5 نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره معرفی شوند.

با توجه به دو شغله بودن حبیب کاشانی و حل نشدن مشکل وی برای مدیرعاملی پرسپولیس، قرار است پس از معرفی اعضای هیئت مدیره و با اختیاری که علی سعیدلو به هیئت مدیره می دهد، آنها از بین خود یا فردی خارج از هیئت مدیره را به عنوان مدیرعامل انتخاب و معرفی کنند.

البته با توجه به سوء تفاهماتی که گفته می شود بین حسین هدایتی و حبیب کاشانی به وجود آمده قرار است هفته آینده نشستی با حضور در این دو برگزار شود تا این سوء تفاهمات نیز به طور کامل برطرف شود و این دو در کنار یکدیگر دو عضو هیئت مدیره باشند.

به نظر می رسد با توجه به در پیش بودن دیدار برابر استقلال تهران، اعضای هیئت مدیره پرسپولیس بعد از این بازی معرفی شوند.