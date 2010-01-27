هنوز موضوع اعتیاد در سطح دانش آموزان را نپذیرفته ام

فرشته حشمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: انجمن اولیا و مربیان در برابر ضرورتها وظیفه دارد یعنی ما باید به این برسیم که موضوع اعتیاد در بین دانش آموزان یک ضرورت است تا به آن بپردازیم.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در انجمن مرکزی اولیا و مربیان در پاسخ به اینکه " آیا موضوع اعتیاد در بین دانش آموزان یک ضرورت نیست تا به آن بپردازید؟" تصریح کرد: چرا ضرورت دارد و خیلی هم ضروری است منتهی ما ابتدا باید ببینیم که آیا حضور دو هزار و 400 دانش آموز معتاد را پذیرفته ایم یا نه؟ به عبارتی دیگر هنوز بنده به این موضوع نرسیده ام که اعتیاد در سطح دانش آموزان تایید می شود یا خیر.

پیش از این نیز وزیر آموزش و پرورش در این باره عنوان کرده بود که ما 14 میلیون دانش آموز معصوم و یک میلیون معلم برتر داریم که کوچکترین سخن گفتن در باره اعتیاد آنها آثار منفی را در جامعه به جا می گذارد و مسئولان اجتماعی نگاه منفی و سیاسی نسبت به این موضوع نداشته باشند چون آمار 30 هزار دانش آموز معتاد دروغ است.

حشمتیان با بیان اینکه انجمن اولیا و مربیان وظیفه پیشگیری در همه حوزه ها را دارد، اظهار کرد: انجمن ما به ضرورت شهرستانها و مدارس موضوعات را مطرح می کند و در جلسات خود با والدین به آن می پردازد.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در انجمن مرکزی اولیا و مربیان همچنین به این سئوال که "آیا باید صبر کنیم تا تعداد معتادان در بین 14 میلیون دانش آموز به مرز حادی همچون 300 تا 400 هزار نفر و بالاتر برسد و بعد برای پیشگیری تصمیم گیری کنیم؟" گفت: نه من چنین چیزی را نگفته ام اما بحث اعتیاد از وظایف وزارت بهداشت است. چرا که دکتر حاجی بابایی معتقد است وقتی ما می پذیریم که در مدارس اعتیاد داریم باید جوانب دیگر آن را هم بپذیریم.

این در حالی است که علی عباسپور تهرانی فر رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بر نقش انجمن اولیا و مربیان برای آگاهی بخشی والدین و دانش آموزان در پیشگیری از اعتیاد تاکید کرده و گفته بود: " باید انجمن اولیا و مربیان در این زمینه فعالیت بیشتر و بهتری را ارائه کند."