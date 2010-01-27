رفع موانع روابط تجاری و تبیین برنامه هسته ای ؛ دستاورد سفر لاریجانی به کویت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کویت، علاءالدین بروجری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که علی لاریجانی را در سفر به کویت همراهی کرد، در خصوص نتایج این سفر به خبرنگاران گفت: این سفر بنا به دعوت رسمی جاسم الخرافی و در چارچوب همکاری های پارلمانی دو کشور همسایه صورت گرفت و فرصت خوبی برای ورود به مجموعه مسائل مهم منطقه از جمله تحولات عراق و افغانستان بود.

وی افزود: رئیس مجلس در این سفر مواضع هسته ای جمهوری اسلامی ایران را در گفتگو با مقامات کویتی تبیین و تشریح کرد. روسای مجالس دو کشور همچنین در خصوص روابط دو جانبه و رفع موانع موجود در روابط اقتصادی و تجاری با هم گفتگو و تبادل نظر کردند.

بروجردی دیدار با نخست وزیر کویت را برای رفع موانع موجود در توسعه روابط تجاری موثر خواند و گفت: نخست وزیر کویت ابراز برای توسعه روابط تجاری ابراز علاقه کرد و قول مساعد داد صدور روادید تجار سرعت بیشتری داشته باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی خاطر نشان کرد مشکلاتی در تردد تجار دو کشور وجود دارد که قرار شد پیگیری شود.

بروجردی گفت : قرار شد جویجری نماینده اهواز که در این سفر لاریجانی را همراهی می کند پیگیر برخی مشکلات و موانع در روابط تجاری ایران و کویت باشد.

وی تصریح کرد: در این دیدارها در توسعه همکاری های بانکی تاکید شد که اگر مشکلات در این زمینه حل شود شاهد سرعت همکاری ها در بعد اقتصادی - تجاری دو کشور خواهیم بود.