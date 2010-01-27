به گزارش خبرنگار مهر، اخبار رسیده از جلسه اضطراری دوشنبه شب مدیران ورزش کشور برای تبادل نظر و تصمیم گیری پیرامون کناره گیری رئیس کمیته ملی المپیک از این پست، از قطعیت تغییر روسای کمیته ملی المپیک و فدراسیون و برخی جابجایی ها و فدراسیون فوتبال خبر می دهد.

این تغییرات از پنج شنبه گذشته 2 بهمن ماه و از زمانی که صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، محمد علی آبادی را به سمت قائم مقام این وزارتخانه و رئیس سازمان شیلات ایران منصوب کرد، قوت بیشتری گرفت.

در واقع این انتصاب بار دیگر علی آبادی را در موقعیت غیر قانونی مدیران دو شغله قرار داد تا او گریزی جز خداحافظی با صندلی ریاست کمیته ملی المپیک پیش رو نداشته باشد.

علی آبادی پیش از این و در اواخر دوره دولت نهم با ریاست همزمان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در زمره مدیران دو شغله قرار گرفته بود و همین امر چالش های زیادی را بین او و سازمان بازرسی کل کشور شود ایجاد کرد .

به نظر می رسد رئیس فعلی کمیته المپیک به دلیل موانع قانونی گریزی جز واگذاری کرسی ریاست کمیته ملی المپیک ندارد و کناره گیری وی از این سمت قریب الوقوع خواهد بود.

موضوع کناره گیری علی آبادی از کمیته ملی المپیک و جایگزین احتمالی وی در فاصله حدود 8 ماه تا بازیهای آسیایی 2010 گوانگژو چین نکته حائز اهمیتی است که تصمیم گیران و سیاستگذاران ورزش را با چالش های ذهنی روبرو کرد تا با برگزاری نشست های ویژه راه حلی هوشمندانه برای خروج از این بن بست پیدا کنند .

اخبار پشت پرده و البته غیررسمی حاکی از آن است که علی کفاشیان دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک که در دوره او ایران در بازیهای آسیایی 2006 دوحه قطر بر سکوی ششم آسیا ایستاد و کاملا بر امور اجرایی و تشکیلاتی این کمیته آشنایی دارد ، با کناره گیری از ریاست فدراسیون فوتبال، جانشین علی آبادی خواهد شد.

کفاشیان در حال حاضر عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک است و از هر نظر در جریان برنامه ها و اقدامات انجام شده برای حضور قدرتمند کاروان ایران در بازیهای آسیایی چین قرار دارد . همین شناخت کامل او از امور جاری کمیته المپیک شانس او را تا رسیدن به صندلی ریاست کوتاه کرده است .

به نظر می رسد با تقدیم استعفای علی آبادی به اعضای هیئت اجرایی، کفاشیان بطور موقت بر کرسی ریاست کمیته المپیک جلوس خواهد کرد تا با همکاری بهرام افشارزاده بتواند کشتی طوفان زده ورزش کشور را در بازیهای آسیایی چین سربلند کند.

از سوی دیگر با کناره گیری کفاشیان از فدراسیون فوتبال که طی ماههای اخیر به شدت قوت گرفته است ، طبق اساسنامه نایب رئیس اول و به عبارتی مهدی تاج سکان هدایت مهمترین و پرحاشیه ترین فدراسیون ورزشی کشور را بصورت سرپرست موقت و تا زمان برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برعهده خواهد گرفت.

آنچه از برآیند این تغییرات احتمالی می توان گفت وارد شدن حداقل تنش ناشی از تغییرات مدیریتی به دو مجموعه کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال است که می تواند مانع از توقف برنامه ها و فعالیت های این دو مجموعه شود.