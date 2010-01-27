دو بحرینی بدلیل حمله به نظامیان آمریکا به پنج سال زندان محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، منابع محلی در منامه از صدور حکمی از سوی دادگاهی در بحرین خبر می دهند که بنا بر آن این دو مرد بحرینی به 5 سال زندان محکوم شده اند.

پلیس بحرین علاوه بر یافتن مقادیری تسلیحات و تجهیزات انفجاری از محل زندگی این دو نفر، دستورالعمل هایی برای ساخت بمب را نیز کشف کرده است.

از طرفی این دو مرد بحرینی در دادگاه تمام اتهامات خود را مبنی بر طراحی حمله علیه نیروی دریایی آمریکا را رد کرده و اظهار داشته اند که قصد دفاع از کشور خود را داشته اند.

بحرین از هم پیمانان اصلی واشنگتن در خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس است که مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا نیز در آن قرار دارد.

آمریکا پیش از این یکبار در سال 2004 از خانواده های نیروهای دریایی این کشور که بحرین زندگی می کنند، تقاضا کرد به علت افزایش نگرانی های امنیتی منامه را ترک کنند.

اما از سال 2008 این هشدارها برچیده شده است و اوضاع به حالت عادی بازگشته است.