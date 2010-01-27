افزایش نزولات جوی به معنی تعطیلی پژوهش در زمینه آب نیست

مرتضی زرگر شوشتری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز در حاشیه هشتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه اظهار داشت: جاری بودن پنج رودخانه بزرگ کشور در استان خوزستان باعث شده این استان نقشی انکارناپذیر در بخش آب کشور ایفا کند به همین دلیل می توان گفت این استان مرکز آب و پژوهش در زمینه آب است.

وی ادامه داد: با این وجود استان خوزستان با مشکل کمبود آب مواجه است که می توان با پرداختن به پژوهش در زمینه آب این مشکل را حل کرد چرا این استان پتانسیل این کار را دارد.

زرگر شوشتری با اشاره به افزایش نزولات جوی در سال‌جاری، خاطرنشان کرد: افزایش باران و برف در استان خوزستان به این معنی نیست که پژوهش و تحقیق در زمینه علوم آب کمرنگ شود بلکه باید در استان خوزستان به عنوان یک قطب علمی علوم آب با تحقیق و پژوهشی برای رفع آسیب‌های خشکسالی گذشته و احتمالی آینده چاره‌اندیشی شود.

وی تعامل صنعت و دانشگاه را یادآور شد و گفت: با کاربردی شدن پژوهش‌ها در زمینه مهندسی رودخانه و علوم آب، می‌توان بسیاری از مشکلات فراروی این بخش را پیش‌بینی و برطرف کرد.

هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه از روز ششم بهمن ماه 1388 در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد و تا پنجشنبه هشتم بهمن ماه جاری ادامه خواهد داشت.

این سمینار با هدف ارتقای دانش مهندسی رودخانه و فراهم کردن ارتباط نزدیک بین متخصصان و تبادل نظر و مباحثه در زمینه های مختلف علم مهندسی رودخانه برگزار شده است.