روسیه و ناتو روابط خود را از سر می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، این دیدار در راستای راه اندازی دوباره شورای روسیه- ناتو بود که پس از جنگ 8 اوت سال 2008 اوستیای جنوبی تعطیل شده بود.

این خبرگزاری با اشاره به تدوین همکاری کامل ناتو با روسیه از سوی وزرای خارجه ناتو در ماه مارس گذشته اعلام کرد: هم اکنون دو طرف در حال گفتگو بمنظور یک همکاری نظامی برای سال جاری هستند که این همکاری ها شامل حمایت روسیه از عملیات نظامی آمریکا در افغانستان بویژه انتقال کمک های نظامی به این کشور از طریق فضای روسیه و همچنین حمایت از مباررزه با تروریسم و مبارزه با دزدی دریایی است.

روابط دو طرف در جنگ روسیه با گرجستان به سردی گرائیده بود اما این روند درماههای اخیر بهبود یافته است.

"آندرس فاگ راسموسن" دبیر کل ناتو در ماه سپتامبر در سفر خود به روسیه ابراز امیدواری کرده بود که ناتو و روسیه تا سال 2020 یک سامانه دفاع موشکی مشترک تاسیس کنند.