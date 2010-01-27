ایجاد قدرتمندترین سیستم ضد هرزنامه

به گزارش خبرگزاری مهر، دفاع در مقابل حملات هرزنامه نویسان بسیار دشوار است چرا که هر یک از آنها روش خاص خود را در ارسال نامه های الکترونیکی ناخواسته دارند.

اکنون تیمی از محققان موسسه بین المللی رایانه در برکلی کالیفرنیا سیستم دفاعی جدیدی را ساخته اند که قادر است از ورود تمام انواع هرزنامه ها به صندوق پست الکترونیک کاربر جلوگیری کند.

درحال حاضر فناوریهایی که برای مقابله با هرزنامه ها مورد استفاده قرار می گیرند بر پایه یک راهکار دفاعی استوار شده اند.

این فناوریها فیلترها و لیستهای سیاهی را ایجاد می کنند که در آنها آدرسها و اصطلاحاتی که بیشترین استفاده را از سوی هرزنامه نویسان دارند ثبت می شود به طوری که پیامهای ناخواسته ای که محتوی این آدرسها و یا اصطلاحات باشند خود به خود فیلتر می شوند.

اما هرزنامه نویسان برای عبور از این فیلترها برنامه هایی را نوشته اند که به طور خودکار تغییرات کوچکی را در پیامهای ارسال شده ایجاد می کنند برای مثال یک حرف از واژه را حذف می کنند و به این ترتیب فیلترها قادر به شناسایی هرزنامه ها نخواهد بود.

براساس گزارش اکونومیک تایمز، در این راستا محققان برکلی به دنیال ارائه راه حل ریشه ای این مشکل برآمدند و یک "ابر- فیلتر" را ایجاد کردند که قادر است حتی کوچکترین تغییرات ایجاد شده توسط این برنامه ها را درک کند.