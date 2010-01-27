نتایج آزمون دکتری تخصصی پزشکی اعلام شد/ اعلام شرایط شعب بین الملل

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه پذیرفته شدگان لازم است جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک مورد نیاز از 27 تا 28 بهمن ماه به اداره آموزش دانشگاه محل قبولی مراجعه کنند.

همچنین مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص اسامی متقاضیان ادامه تحصیل دوره دکتری تخصصی (Ph.D) در شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی اعلام کرد فهرست مردودین هر رشته بر اساس نمره کتبی به دانشگاههای مربوطه ارسال می شود.

افراد متقاضی تحصیل در شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی باید از تاریخ اول اسفند ماه سال جاری به دانشگاه مربوطه مراجعه کرده و اطلاعات لازم را در رابطه با سایر مراحل پذیرش کسب کنند.

دانشگاههای علوم پزشکی اهواز، تبریز، ایران، شهیدبهشتی، کرمان و شیراز دارای شعبه بین الملل و پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی هستند.