استاندار گلستان بر تکمیل طرحهای زودبازده تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در گرگان افزود: برای رفع مشکلات استان نیاز به همدلی گسترده مدیران است و هریک از دستگاه ها در کنار نقش تخصصی خود موظف هستند در فضای مدیریت عمومی استان مشارکت داشته باشند.

وی اظهار داشت: بانکها نقش تعیین کننده ای در شکوفایی صنعت و توسعه استان دارند و در پیگیری مطالبات معوق تلاش بیشتری کنند.

استاندار گلستان بیان داشت: توزیع عادلانه ثروت در جامعه سبب رونق اقتصادی و ایجاد اعتماد مردم می شود و ما باید با بهره برداری از کلیه امکانات به سمت تحقق این مهم حرکت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ اعتبارات آیین نامه گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین از سال 85 حدود 34 هزار فرصت شغلی با اجرای 21 هزار بنگاه زودبازده در استان ایجاد شد.

همچنین در این مدت 31 هزار و 600 طرح در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بررسی شد، که از این تعداد برابر اعلام رسمی بانکهای عامل استان به 23 هزار و 100 طرح برای اعطای هفت هزار و 957 میلیارد ریال تسهیلات، قرارداد منعقد شده و 21 هزار و 75 طرح با اعتبار هفت هزار و 232 میلیارد ریال و اشتغالزایی 34 هزار و 109 نفر به بهره برداری رسیده است.