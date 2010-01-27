وحدت فراگیر بین گروه های سیاسی به شرط تنش زدایی پسندیده است

حجت الاسلام محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وحدت و تنش زدایی کار بسیار خوب و ارزشمندی است و برای نظام هم لازم است.

رهبر با بیان اینکه در جریان دنبال کردن موضوع وحدت باید دید چه کسانی هنجار شکنی کرده اند و نظام را زیر سئوال برده و زمینه اهانت را فراهم کرده اند ، گفت : باید افرادی که حسن نیت دارند را شناخت و برای انسجام مردم و وحدت جامعه تلاش کرد.

وی وحدت مردم را به خصوص در 22 بهمن ماه امسال و سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ضروری خواند و خاطر نشان کرد: مردم باید تلاش کنند شعاری یکصدا علیه دشمنان جمهوری اسلامی در 22 بهمن امسال سر دهند.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توجه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب تاکید کرد و ادامه داد: قطعا توجه به بیانات مقام معظم رهبری برای همه گروه های سیاسی و آحاد جامعه راهگشاست و تمسک به راه ولایت فقیه می تواند وحدت را در جامعه فراگیر کند.