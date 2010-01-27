به گزارش خبرنگار مهر، در زیر اشاره کوتاهی به دیدارهای هفته بیست و پنجم لیگ برتر می شود که از فردا (پنجشنبه) با دیدار مقاومت سپاسی شیراز - استیل آذین تهران آغاز می شود و روز جمعه با دیدار استقلال تهران - ابومسلم خراسان به پایان می رسد:

مقاومت شهید سپاسی شیراز - استیل آذین تهران

استیل آذین این روزها نگاه جامعه فوتبال را معطوف به خود کرده است. تیم ستاره‌ها که با آمدن مهدی مهدوی کیا کامل‌تر از گذشته شده است، در هفته بیست و پنجم لیگ برتر به مصاف مقاومت شهید سپاسی شیراز می رود. این بازی برای استیلی اهمیت زیادی دارد. تیم استیلی شاید اگر مانند هفته گذشته و دیدار مقابل استقلال با دست خالی از زمین خارج شود، قربانی زیاده خواهی مدیران استیل آذین شود که هدف کوچک شان کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیاست. استیلی گرچه حمایت مدیران استیل آذین را به دنبال خود می بیند اما به خوبی می داند که جای پایش را در این تیم پیروزی های پی در پی محکم می کند.

راه آهن شهرری - مس کرمان

اختلاف اندک امتیاز دو تیم راه آهن و مس کرمان و فاصله نزدیک‌شان در انتهای جدول دیدار روز پنجشنبه آنها را حساس و جذاب کرده است. تیم تارتار که در انتهای جدول گرفتار آمده برای فرار از سقوط باید در مصاف با همین تیم‌های قعرنشین کسب امتیاز کند در غیر این صورت باید در پایان فصل با لیگ برتر وداع کند. مس کرمان وضعیت چندان مناسبی ندارد. این تیم هفته گذشته با غلبه بر شاهین بوشهر تا حدودی آرام گرفت، آرامشی که تنها با کسب امتیاز و پیروزی تداوم پیدا می کند.

ملوان بندرانزلی - سایپا کرج

مایلی کهن روز پنجشنبه با تیم سایپا در زادگاهش مقابل ملوان به میدان می رود. او که هفته گذشته در خانه شکست مقابل فولادخوزستان قعرنشین را تجربه کرد برای بازگشت به میانه جدول باید سپیدپوشان انزلی را شکست دهد. ملوان هم مانند سایپا هفته گذشته شکست خورد. این تیم در هفته بیست و چهارم به سپاهان باخت و به رده هشتم جدول سقوط کرد. پورغلامی و تیمش نیز همچون نارنجی پوشان به کسب پیروزی می اندیشند، با این تفاوت که آنها حمایت خیل تماشاگران پورشور خود را به دنبال دارند.

صبای قم - سپاهان اصفهان

این هم از بخت خوب مدعی اصلی قهرمانی لیگ است که در هفته بیست و پنجم لیگ برتر با تیمی روبه رو می شود که در روزهای گذشته درگیر حواشی داخلی بوده است. تیم قلعه نویی که با 48 امتیاز صدرنشین مطلق لیگ برتر است فردا در قم برابر صبا به میدان می رود. تیم کربکندی در هفته‌ای که روبه اتمام است، با حواشی خاصی دست به گریبان بوده که مهمترین آن اعتصاب بازیکنان به علت پرداخت نشدن حق و حقوق شان بوده است.

نکته جالب توجه این بازی رویارویی رسول کربکندی با تیمی از زادگاهش است. کربکندی که روزگاری با سپاهان و ذوب آهن مقابل تیم‌های برتر فوتبال ایران می ایستاد، روز پنجشنبه باید با صبا جلوی صدرنشین لیگ را بگیرد، کار دشواری که کمتر تیمی موفق به انجام آن شده است. او البته می تواند با برتری مقابل سپاهان به تیم سابقش، ذوب آهن نیز فرصت نزدیک شدن به صدر جدول را بدهد.

فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز

پیروزی‌های اخیر از تیم فولادخوزستان یک تیم با انگیزه ساخته که اصلا به سقوط به لیگ دسته اول فکر نمی کند. تیم مجید جلالی که ماموریتش فرار از سقوط است، این هفته در اهواز به مصاف تراکتورسازی می رود. غلبه بر تراکتوری که دیگر محمد نصرتی را هم در ترکیب ندارد، نمی تواند برای شاگردان جلالی کار دشواری باشد. راستی تماشاگران پرشور تراکتورسازی فاصله 1075 کیلومتری تبریز تا اهواز را هم برای تماشای دیدار تیم محبوب‌شان طی می کنند؟

ذوب آهن اصفهان - پاس همدان

پیروزی شیرین هفته گذشته در اهواز مقابل آبی پوشان خوزستانی تیم ابراهیم زاده را امیدوارتر از قبل به ادامه تعقیب صدرنشین کرد. این تیم که با یک بازی بیشتر نسبت به سپاهان در فاصله 3 امتیازی صدر جدول است در هفته بیست و پنجم با این امید از پاس همدان پذیرایی می کند که رسول کربکندی با صبا جلوی تیم قلعه نویی را بگیرد و آنها با غلبه بر سبزپوشان همدانی سایه خود را به صدر بیاندازند. باید دید پاسی که به تازگی از بحران رهایی یافته است، قربانی بلندپروازی ذوب آهن می شود یا خیر؟!

شاهین بوشهر - استقلال اهواز

این هم یک دربی بین تیمهای جنوبی از بوشهر و اهواز، دو تیمی که حالا همسایه هم در انتهای جدول هستند. تیم محمود یاوری در فاصله 6 روز پس از پیروزی بزرگ مقابل پرسپولیس به مس کرمان باخت تا به یک قدمی فانوس بدستان سقوط کند. شاهین عصر پنجشنبه در ورزشگاه خانگی خود پذیرای استقلال اهواز بحران زده است که هر چهار دیدار اخیر خود را واگذار کرده است. باید دید استقلال اهواز با افشین کمایی می تواند این طلسم ناکامی را بکشند یا اینکه سقوط آزاد این تیم همچنان ادامه خواهد داشت.

پیکان قزوین - پرسپولیس تهران

پیکان در پاره‌ای از مقاطع نیم فصل اول صدرنشین لیگ برتر بود اما امروز با 33 امتیاز تیم هفتم جدول است. تیم درخشان که در آزادی پرسپولیس و استقلال را برده است، این روزها به ابومسلم قعرنشین هم "نه" نمی گوید. این تیم در هفته بیست و پنجم لیگ برتر پذیرای پرسپولیس است. پیکان در روزهای اوج خود شکست 2 بریک را به سرخپوشان در آزادی تحمیل کرد و امیدوار است در دیدار روز جمعه بازهم این نتیجه را تکرار کند.

نسبت به دیدار رفت دو تیم پیکان و پرسپولیس که در آزادی برگزار شد، تفاوت های عمده‌ای در دو تیم ایجاد شده است. پیکان که صلابت تیم مدعی آن روزها را ندارد و پرسپولیس هم با علی دایی تیمی متفاوت از تیم کرانچار شده است. روز جمعه دایی و شاگردانش با انگیزه جبران آن شکست و بازگشت دوباره به رده سوم جدول به مصاف پیکان می روند، البته با نیم نگاهی معطوف به شهرآورد 68 تهران.

استقلال تهران - ابومسلم خراسان

حضور دو بردار روی نیمکت تیم‌های استقلال و ابومسلم بازی آنها را خاص و ویژه کرده است. روز جمعه در آخرین دیدار هفته بیست و پنجم استقلال با غلامحسین مظلومی به عنوان مدیر برابر تیمی می ایستد که هدایت آن را پرویز مظلومی برعهده دارد. شرایط حاکم بر جدول به گونه ایست که هیچ کدام از دوبرادر به دیگری رحم نمی کند. شکست ابومسلم یک گام دیگر این تیم را به سقوط نزدیک می کند و ناکامی استقلال هم یک شوک منفی برای این تیم قبل از شهرآورد 68 تهران است. با این شرایط بیراه نیست اگر دو تیم تا پایان 90 دقیقه تا پای جان برای پیروزی بجنگند.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 8/11/88

* مقاومت شهید سپاسی شیراز - استیل آذین تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: البرز حاجی پور، کمک‌ها: کیانوش داوودزاده و سجاد طوری، داورچهارم: جواد شرفی

ناظر: حمید خوشخوان

* راه آهن شهرری - مس کرمان، ساعت 15:15، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: محمدرضا امینی و عباس انتظاری، داورچهارم: محمدرضا اکبریان

ناظر: اسماعیل صفیری

* ملوان بندرانزلی - سایپا کرج، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

داور: احمد صالحی، کمک‌ها: حسن کامرانی فر و صادق نوری، داورچهارم: بیژن حیدری

ناظر: فرج اله یثربی

* صبای قم - سپاهان اصفهان، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: محسن فریمانی و آرمان اسعدی، داورچهارم: سید مهدی سیدعلی

ناظر: رحیم رحیمی مقدم

* فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: اسماعیل آمری، کمک‌ها: مرتضی کریمی و علی موغلی، داورچهارم: روح اله ارشادی

ناظر: بهرام مهرپیما

* ذوب آهن اصفهان - پاس همدان، ساعت 15:15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: داوود رفعتی و مجید شمس، داورچهارم: فرهاد رستمی

ناظر: زاهد بحرینی

* شاهین بوشهر - استقلال اهواز، ساعت 15:15، ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر

داور: رحیم مهرپیشه، کمک‌ها: حسین خانبان و حسین سنجری، داورچهارم: امید سعید فر

ناظر: مسعود فلاح

جمعه - 9/11/88

* پیکان قزوین - پرسپولیس، ساعت 13:45، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

داور: خداداد افشاریان، کمک‌ها: رضا سخندان و سعیدعلی نژادیان، داورچهارم: امیرحسین فتاحی

ناظر: محمد تولایی

* استقلال تهران - ابومسلم، ساعت 15:45، ورزشگاه آزادی تهران

داور: سعید بخشی زاده، کمک‌ها: حیدر شکور و بهرام کیانی، داورچهارم: مرداس جابری

ناظر: نادر جعفری

جدول رده بندی لیگ برتر در پایان هفته بیست و چهارم