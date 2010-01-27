انتقال گاز به شهرستان طارم روند خوبی را طی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابوالفضل سرایلو صبح چهارشنبه افزود: اجرای طرح های گازرسانی از جمله طرح 52 کیلومتری خط انتقال طارم، حاصل تلاش کارکنان شرکت گاز استان است.

وی ادامه داد: تا پایان بهمن این طرح به بهره برداری برسد تا جمعیت 43 هزار و 900 نفری این شهرستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.

سرایلو افزود: برای تسریع در روند عملیات اجرایی، این طرح از دو مسیر کیلومتر صفر خط انتقال 48 اینچ صادراتی و مسیر طارم کار خود را آغاز کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به اینکه این طرح در حال حاضر در مراحل پایانی خود به سر می برد، گفت: استفاده از 500 تن مواد منفجره برای هموار کردن مسیر صعب العبور طارم، انجام بیش از سه میلیون مترمکعب عملیات جابجایی سنگ و خاک، انجام بیش از 95 درصد عملیات اجرایی در مسیر سنگلاخی و انجام کار اجرایی در سه شیفت کاری در ارتفاع دو هزار و 600 متری، از بزرگترین موانع موجود در اجرای این طرح بود.

سرایلو همچنین از انجام خط انتقال چهار گرماب - زرین رود درآینده نزدیک خبر داد و افزود: با اخذ مجوز برای انجام مطالعات زیست محیطی، عملیات طراحی این طرح شروع شده است که امیدواریم سال آینده با اختصاص اعتبار لازم، عملیات اجرایی آن از نیمه دوم سال آغاز شود.