امیدوارم از ما هم به نیکی یاد شود / فوتبال امروز مدیون بزرگان گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان سه شنبه شب در حاشیه مراسم برگزاری صد سالگی فوتبال ایران گفت: امیدوارم خداوند به ما توفیق دهد بتوانیم برای موفقیت فوتبال گام برداریم تا در آیبده از ما به نیکی یاد شود.

وی خاطرنشان کرد: هیچ وقت بزرگان فوتبال و کسانیکه در گذشته به این رشته خدمت کرده اند فراموش نمی شوند. اگر امروز فوتبال رونق دارد به خاطر زحمات همین بزرگان است.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان همچنین خاطرنشان کرد: این پیشکسوتان ارث بزرگی را برای مردم ایران و نسل جوان به ارمغان گذاشته اند که امیدوارم حق آنها به خوبی ادا شود.

کفاشیان در پایان گفت: برگزاری جشن صد سالگی فوتبال یک حرکت مردمی است و فدراسیون فوتبال کمترین سهم را در برگزاری آن داشته است.