حجت‌الاسلام احمد مبلغی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: برپایی کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی آن قدر ضرورت دارد که اگر به صورت نیم‌بند و غیرفعال انجام بگیرد ما آسیب‌ها و آفت‌های بزرگی را متحمل خواهیم شد.



وی در پاسخ به سئوالی در مورد علت عدم توجه کافی به برپایی کرسی‌های نظریه‌پردازی در مراکز پژوهشی و آموزشی، به آسیب‌ها و آفت‌های این مسئله اشاره کرد و گفت: اصولا امر بزرگی مثل برپایی کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی نیازمند فراهم شدن بستر فرهنگی است، چراکه هر امر و پدیده‌ای که در جامعه فعال می‌شود در بستر فرهنگی خود این فعالیت را پیدا می‌کند.



وی اضافه کرد: تلاش‌های علمی به خاطر اینکه به نقد پاره‌ای از دیدگاه‌ها می‌پردازد، بدون داشتن پشتوانه فرهنگی نمی‌تواند به موفقیت دست یابد.



مبلغی با بیان اینکه ما موظفیم اسلام را نگه بداریم نه خودمان را، تصریح کرد: نگه داشتن اسلام این است که ببینیم با چه ساز و کاری می‌توانیم اسلام را در جامعه امروز حفظ کنیم. اینجاست پای ابداع و نوآوری باز می‌شود.



رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: اگر ما جریان نوآوری را کند کنیم و این امر را به نوابغ و تصادف و صدفه بسپاریم آسیب‌های کلانی به حضور اسلام در جامعه رخ می‌دهد.



وی اضافه کرد: یک لحظه غافل شدن ممکن است ما را از اسلام دور کند و خدای ناکرده جای اسلام را اندیشه‌های دیگری بگیرد.

مبلغی تصریح کرد: باید جریان نوآوری را به جریان روزآمد فعال و پرتحرک تبدیل کنیم.



مبلغی با بیان اینکه ما باید از حالت خودسانسوری بیرون بیاییم، اظهار داشت: ممکن است در این مسئله احتیاط کنیم و یا فکر کنیم که اگر اندیشه را عرضه کنیم فضا با ما قهر می‌کند.