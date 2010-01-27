تولید دوربینی از طلای 24 عیار با قیمت 30 هزار دلار

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت تولید کننده دوربینهای Leica به مناسبت شصتمین سالگرد تولد خود در کشور چین یکی از مدلهای دوبین خود را از طلای 24 عیار تولید کرده است.

بر روی بدنه طلایی این دوربینها که در تعداد محدود 60 عدد و از ورقهای طلای 24 تولید شده اند، تاریخ آغاز تولید یعنی 1949 تا 2009 حک شده است. این دوربین عکاسی 30 هزار دلاری در لایه ای از پارچه قرمز رنگ و محافظ قرار گرفته است. دوربین عکاسی طلایی Lecia از لنزی 50 میلیمتری با عدد دیافراگم یا F/1.4 برخوردار است و جعبه ای چوبی برای گنجاندن ابزار وابسته به دوربین برای آن در نظر گرفته شده است.

این دوربینهای طلایی رنگ و گرانقیمت تنها در کشور چین به فروش خواهند رسید. شرکت Lecia قصد دارد نمونه های محدودی را نیز از دوربینهای M8.2 و D-Lux 4 خود تولید کرده و به فروش برساند.