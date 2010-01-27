به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، رجب قربان پور صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در شاهرود گفت: اداره کل راه و ترابری استان سمنان برای رفع 14 نقطه حادثه خیز باقی مانده در محورهای استان تلاش می کند و علاوه بر رفع نقاط حادثه خیز به اصلاح 20 نقطه دیگر نیز پرداخته است.

وی با اشاره به اینکه شیارهای لرزاننده برای هوشیاری و جلوگیری از واژگونی خودروها بطول 443 کیلومتر ایجاد شده است، گفت: اجرای روشنایی در نقاط پرحادثه و مه‌گیر و خط‌کشی جاده‌های این استان از اقدامات این اداره کل بوده است.

به گفته وی، آشکارسازی و نصب 200 تابلو سفری شامل اخطار بال کبوتری و محدودیت سرعت، اجرای اکستروژن عرضی درمحورهای پرحادثه برای جلوگیری از خواب آلودگی رانندگان در 56 مقطع، تهیه و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده از اقدامات این اداره کل برای ایمنی راه های استان سمنان است.

قربان پور ادامه داد: نصب دو هزار و 170 نیوجرسی برای تفکیک باندهای رفت و برگشت، نصب چراغ چشمک زن خورشیدی در نقاط پرحادثه و تقاطع ها به تعداد 40 فانوس، اصلاح شیب شیروانی راه بطول 65 کیلومتر، پیش بینی و عقد قرارداد نصب سه عدد تابلوهای پیام متغییر، نصب چشم گربه ای بصورت عرضی و طولی درمقاطع پرحادثه و تقاطع ها به تعداد چهار هزارو 520 عدد از دیگر اقدامات این اداره کل برای ایمنی جاده های استان سمنان است.

وی با اشاره به ضرورت نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سفرهای نخست و دوم در فصل راه براساس مهندسی ارزش افزود: طرح‌های نیمه تمام سفرهای قبلی باید در این سفر سوم مورد بازنگری قرار گرفته و هزینه باقیمانده تأمین شود.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان تصریح کرد: کارشناسی نشدن برخی از طرح‌ها در سفرهای قبلی باعث شد که با گذشت زمان طولانی برخی از این طرح‌ها اجرا نشود.

رجب قربان پور افزود: باتوجه به اینکه سمنان استانی صنعتی و معدنی است، باید جاده‌های روستایی مشترک با معادن در دور سوم سفر ارتقا یابد.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان یادآور شد: در دورهای نخست و دوم سفر رئیس جمهوری به این استان سمنان 750 میلیارد ریال به این بخش اختصاص داده شد.