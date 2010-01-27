کارگاه تولید اسکاج دولایه در کانون اصلاح و تربیت اهواز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در پی فعالیت موفق کارگاه بسته بندی اسکاچ در این مرکز که اوائل سال جاری با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی شد، بخش تولید آن نیز در مراسمی شامگاه سه شنبه به بهره برداری رسید.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی زندانهای خوزستان و رئیس بنیاد تعاون زندانیان خوزستان در مراسم آغاز به کار این کارگاه گفت: توجه به اشتغال به معنای ارائه داروی درمانگر برای بزهکاران است.

صالح صداوی افزود: کار یعنی درمان، همانگونه که بیکاری سم و زهر مهلکی است برای سلامت رفتار و روان و اگر ما می خواهیم که بحث درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران به خوبی انجام شود، باید به مقوله اشتغال زندانیان توجه خاص و مؤثر داشته باشیم.

حمزه علی بروجنی، مدیر کانون اصلاح و تربیت اهواز هم در سخنان گفت: مددجویان نوجوان بزه کار استعدادهای خوبی دارند که هدایت این استعدادها به سمت و سیاق درست و کار سالم، می تواند روند اصلاح و تربیت آنان را سرعت بخشد.

وی با اعلام اینکه توسعه و جامع سازی این کارگاه با مشارکت بخش خصوصی انجام شده است، گفت: هزینه راه اندازی این طرح افزون بر 100 میلیون ریال بوده است.

بروجنی یادآور شد: در این کارگاه تولیدی روزانه و به صورت میانگین 20 نفر از مددجویان به اشتغال خواهند پرداخت و کار تولید اسکاچ های دولایه را انجام می دهند.

مدیر کانون اصلاح و تربیت اهواز گفت: پرداخت حقوق ماهیانه به شکل درصدی از تولید از جمله امتیازات این کار است که استقبال شایان توجه مددجویان را در پی داشته است.