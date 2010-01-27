تدوین "پوپک و مش ماشالله" به پایان رسید

فرزاد موتمن به خبرنگار مهر گفت : تدوین فیلم سینمایی "پوپک و مش مشاء الله" توسط فرامرز هوتهم به پایان رسیده و پرویز آبنار صداگذاری این فیلم را آغاز کرده است.



وی افزود: حیدر ساجدی ساخت موسیقی فیلم را برعهده دارد.

"پوپک و مش ماشاالله" درباره پوپک برادرزاده احترام خانم است که از کانادا به ایران می‌آید. احترام خانم به علت مشغله زیاد سکته می‌کند و پوپک را به مش ماشاالله می‌سپرد و ماجراهای پوپک و مش ماشاالله که از دو دنیای متفاوت هستند آغاز می‌شود. بهاره رهنما، مریم امیرجلالی، رابعه اسکویی، پروین میکده و امیر جعفری در این فیلم بازی ‌می‌کنند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده فیلمنامه: س. صحت، ایمان صفایی، مدیر فیلمبرداری: داود امیری، صدابرداری، صداگذاری و میکس صدا: پرویز آبنار، تدوین: فرامرز هوتهم، مدیر تولید: جعفر عروجی، طراح صحنه و لباس: سحر شهامت، طراح چهره پردازی: فاطمه کمالی، برنامه‌ریز: ایما استمراری، دستیاراول کارگردان : بهرنگ توفیقی، عکاس: مهرداد امینی.