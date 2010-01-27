آب در جنوب استان کرمان به صورت حجمی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد

جواد سرحدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مناطق جنوبی استان کرمان طی 10 سال گذشته به دلیل کمبود بارش باران در بالادست و در دشتهای جیرفت و کهنوج و استفاده بی رویه از منابع موجود با کمبود آب مواجه شده است و با توجه به ادامه خشکسالی در سال جاری استفاده بهینه از منابع آبی مورد تاکید است.

وی با اشاره به اینکه شغل اصلی مردم در مناطق جنوبی کشاورزی است، افزود: در این راستا آب مورد نیاز کشاورزان در جنوب کرمان به زودی به صورت حجمی در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

سرحدی زاده عنوان کرد: تداوم خشکسالی و کاهش محسوس سفره های آب زیرزمینی موجب شده خشکسالی همچنان ادامه یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج گفت: آب مورد نیاز کشاورزان در این طرح طبق نیاز محصولات کشاورزی محاسبه و در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: کشاورزانی که از سیستمهای آبیاری مکانیزه برخوردارند در این طرح با کمبود آب مواجه نخواهند شد بلکه هزینه تولید محصول نیز کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به اختصاص اعتبار به کشاورزانی که خواستار آبیاری مکانیزه هستند، گفت: استفاده از آبیاری سنتی موجب شده است بخش زیادی از آب در این بخش هدر رود و با توجه به اجرای طرح اختصاص آب به صورت حجمی کشاورزان باید نسبت به تغییر سیستم آبیاری اقدام کنند.