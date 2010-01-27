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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۵۳

تخلفات ساختمانی در روستاهای گلستان کاهش یافت

تخلفات ساختمانی در روستاهای گلستان کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گفت: تخلفات ساختمانی در سطح روستاهای استان در سالجار یکاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، موسی الرضا بخشی صبح چهارشنبه به خبرنگاران در این زمینه افزود: با فعالیت ناظران فنی مذکور در سطح روستاها و بعد از دوره های آموزشی جهت آنان، تخلفات ساختمانی در سطح روستاها کاهش عمده ای یافته است.

وی اظهار داشت: دفتر امور روستایی استانداری از شش ماه پیش به جهت کاهش تخلفات ساخت و ساز در روستاها و نظارت بر پروژه های عمرانی، اقدام به بکارگیری کاردانان و کارشناسان عمران و معماری کرده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان از تدوین شیوه نامه فعالیت ناظران فنی دهیاری ها خبر داد و گفت: این شیوه نامه برای آشنایی ناظران فنی دهیاریها با وظایف و بازدهی بیش از پیش آنها تدوین شده است.

بخشی با اشاره به حادثه خیز بودن روستاهای گلستان، افزود: هرگونه اهمال و مماشات در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز و در مناطق پرخطر موجب بروز خسارات جانی و مالی می شود.

وی تاکید کرد: مقابله با حوادث توسط دهیاریها و دیگر نهادهای ذیربط برای کاشه آسیبهای در سطح روستاهای استان ضرورت دارد.

گلستان هزار روستای کددار دارد و 54 درصد جمعیت یک میلوین و 650 هزار نفر در این مناطق بسر می برند.

کد مطلب 1024725

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