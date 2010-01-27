حق مردم از فوتبال بیشتر از اینهاست/ امیدوارم استقلال فوتبال حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فائقی سه شنبه شب در حاشیه مراسم جشن یکصد سالگی فوتبال ایران در جمع خبرنگاران گفت: تمام حرف و تلاش دادکان استقلال فوتبال بود و می خواست همانند فدراسیون جهانی این رشته تمام برنامه ها براساس اساسنامه پیش برود. من همان موقع این مسئله را تایید می کردم.

وی ادامه داد:‌ دادکان برای این فوتبال بسیار زحمت کشید اما وقتی بحث دخالت سازمان تربیت بدنی در فدراسیون فوتبال باشد وی در حالی که با افتخار تیم را به جام جهانی برد هم برکنار شد و اجازه پیدا نکرد به زحمات خود در فوتبال ادامه دهد.

معاون پیشین سازمان تربیت بدنی در خصوص پیشرفتهای فوتبال در ایران در قرن گذشته تاکید کرد:‌ صعود به دو جام جهانی پس از انقلاب بیانگر آن است که ما توانایی‌های بسیار زیادی داریم چه در بحث مدیریتی چه در بحث مربیان و بازیکنان و برای آدم کوچکی مثل من این یک افتخار بزرگ بود که در یکی از تاریخی‌ترین روزهای فوتبال ایران نقش داشته باشم.

وی در خصوص دیدار ایران با استرالیا در ملبورن گفت: بچه ها در آن بازی هم قسم شدند که برای افتخار فوتبال ایران از جان مایه بگذارند و این اتفاق افتاد و 11 بازیکن حاضر در زمین مسابقه برای هویت مملکت و قدرت فوتبال ایران از جان و دل مایه گذاشتند و آن افتخار بزرگ را برای ایران عزیز به ارمغان آوردند که سالهای سال فراموش نشدنی است.

فائقی در پایان گفت: حق مردم ایران خصوصاً فوتبالیستها بیشتر از اینهاست. متاسفانه ما فرصت راحتی برای صعود به جام جهانی را از دست دادیم که دلایل و مباحث بزرگی دارد. امیدوارم در آینده فوتبال با استقلال بیشتر گام به سوی موفقیت بردارد.