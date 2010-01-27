داوری مقدماتی چهارمین جشنواره شعر فجر پایان یافت

به گزراش خبرگزاری مهر، مرتضی امیری اسفندقه اعلام کرد: در دو مرحله مقدماتی 6 داور آثار ارسالی را بررسی کردند که از بیش 12 هزار اثر رسیده از 683 شاعر به دبیرخانه، 5 هزار و 560 اثر از 300 شاعر به مرحله اول داوری و 2 هزار 480 اثر از 130 شاعربه مرحله دوم مقدماتی راه پیدا کرده‌است.

وی افزود: دو مرحله نیمه نهایی داوری چهارمین جشنواره شعر فجر شنبه 9 بهمن‌ماه شروع خواهد شد و در این دومرحله تمامی آثار کدگذاری شده و بدون نام و نشان شاعران بررسی و ارزیابی می‌شود.

آثار رسیده به دبیرخانه چهارمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در 7 مرحله مورد داوری قرار می‌گیرد که عبارتند از دو مرحله مقدماتی، دو مرحله نیمه‌نهایی، دو مرحله نهایی که سپس نتایج توسط شورای سیاستگذاری مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

