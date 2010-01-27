۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۳۵

امیری اسفندقه:

داوری مقدماتی چهارمین جشنواره شعر فجر پایان یافت

دبیر علمی چهارمین جشنواره بین المللی شعر فجر از اتمام دو مرحله اول مقدماتی داوری این جشنواره خبر داد.

به گزراش خبرگزاری مهر، مرتضی امیری اسفندقه اعلام کرد:  در دو مرحله مقدماتی 6 داور آثار ارسالی را بررسی کردند که از بیش 12 هزار اثر رسیده از 683 شاعر به دبیرخانه، 5 هزار  و 560 اثر از 300 شاعر به مرحله  اول داوری و 2 هزار 480 اثر از 130 شاعربه مرحله دوم مقدماتی راه پیدا کرده‌است.

وی افزود: دو مرحله نیمه نهایی داوری چهارمین جشنواره شعر فجر شنبه 9 بهمن‌ماه شروع خواهد شد و در این  دومرحله تمامی آثار کدگذاری شده و بدون نام و نشان شاعران بررسی و ارزیابی می‌شود.

آثار رسیده به دبیرخانه  چهارمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در 7 مرحله مورد داوری قرار می‌گیرد که عبارتند از دو مرحله مقدماتی، دو مرحله نیمه‌نهایی، دو مرحله نهایی که سپس نتایج توسط شورای سیاستگذاری مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

