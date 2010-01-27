نخبگان نباید در انتخاب مسیر صحیح از عامه مردم عقب بمانند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده شب سه شنبه در جلسه شورای اداری استان با تاکید بر این نکته که دو پهلو نظر دادن و صحبت کردن برخی خواص باعث بوجود آمدن شبهات می شود، افزود: در تمام طول تاریخ مردم هر جامعه ای دچار اشتباه نیز می شوند، با این حال در این اشتباه نخبگان بیش از همه مقصر هستند زیرا این اقشار باید با روشنگری و شفاف سازی مواضع مردم عامه را نیز از اشتباه دور کنند.

وی با اشاره به اینکه این بیانات مقام معظم رهبری فصل الخطاب تمامی تفاوتها و کج اندیش ها است، خاطرنشان کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری نشان دهنده این است که دشمنان از هیچ کوششی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی دریغ نکرده و نمی کنند.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان آغاز دهه چهار انقلاب باید با رونق و شور و هیجان بیشتری دنبال شود و این آغاز به همت تمامی مسئولان بستگی دارد، گفت: دهه فجر ایام بسیار مهم و بزرگی است و تمامی مسئولان باید در برگزاری این مراسمات و افتتاح طرح ها و تمامی فرصت ها از روشنگری و اطلاع رسانی به عموم مردم در خصوص اقدامات انجام شده توسط دولت و نظام در زمینه ای مختلف دریغ نکنند.

جلال زاده در ادامه با تاکید بر اطلاع رسانی دقیق در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: هر طرح بزرگ ممکن است مشکل دار نیز باشد با این حال مدیریت در صورتی موفق خواهد بود که بتواند در برابر مشکلات راهکار ارائه دهد.

وی با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های آذربایجان غربی بیان داشت: جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی برای توسعه این امور از جمله مدیریتهای موفق یک مدیر در این منطقه می تواند باشد و باید فرصتهای سرمایه گذاری در تمامی زمینه ها فراهم شود.