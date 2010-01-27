به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران با تشکیل کارگروهی متشکل از محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، استاندار مازندران و استاندار گیلان برای تصمیم‌گیری درخصوص مسایل مربوط به برنج و چای کشور از قبیل تنظیم بازار و ارتقای کیفیت آنها موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، تصمیم‌گیری درخصوص امور اجرایی موضوع یادشده به کلیه اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و تصویب و اصلاح آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع یادشده به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.

تصمیمات و مصوبات این کارگروه که ریاست به عهده معاون اول رئیس جمهور است، در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت آئین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، این مصوبه را محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده است.