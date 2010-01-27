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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۲۸

کارگروه تنظیم بازار برنج و چای کشور تشکیل می‌شود

کارگروه تنظیم بازار برنج و چای کشور تشکیل می‌شود

دولت در راستای ساماندهی بازار برنج و چای کشور و ارتقای کیفیت این دو محصول اساسی، با تشکیل کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برای تصمیم‌گیری دراین خصوص موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران با تشکیل کارگروهی متشکل از محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، استاندار مازندران و استاندار گیلان برای تصمیم‌گیری درخصوص مسایل مربوط به برنج و چای کشور از قبیل تنظیم بازار و ارتقای کیفیت آنها موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، تصمیم‌گیری درخصوص امور اجرایی موضوع یادشده به کلیه اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و تصویب و اصلاح آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع یادشده به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.

تصمیمات و مصوبات این کارگروه که ریاست به عهده معاون اول رئیس جمهور است، در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت آئین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، این مصوبه را محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده است.

کد مطلب 1024737

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