رد ارتباط تشکیلاتی اقدامات تروریستی اخیر از سوی مسئولان امنیتی

ولی اسماعیلی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، در خصوص جلسه روز گذشته کمیسیون شوراها و سیاست داخلی تصریح کرد: این جلسه با حضور معاون امنیتی وزیر کشور و مدیر کل ضد تروریستی وزارت اطلاعات برگزار شد و بعد از سخنان مقامات مذکور در خصوص ترورهای اخیر تبادل نظر شد.

به گفته نماینده گرمی مقامات امنیتی برنامه حفاظت از شخصیت ها را در دست تهیه دارند.

وی یادآور شد: همچنین مسئولان امنیتی تاکید داشتند که اقدامات تروریستی در مشهد، خوی و تهران ارتباط تشکیلاتی با یکدیگر نداشته اند.

عضو کمیسیون سیاست داخلی مجلس اضافه کرد: همچنین اعضای کمیسیون سیاست داخلی پیشنهاداتی را به مسئولان امنیتی ارائه دادند که هر ماه موضوع حمایت از شخصیت ها پالایش شود و موضوع حفاظت از شخصیت ها با توجه به اقدامات اخیر تروریستی نسبت به شخصیت های علمی و فنی مورد بروز رسانی قرار گیرد.