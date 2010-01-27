مرجان کلهر اولین زن ایرانی حاضر در المپیک زمستانی/ معرفی مسافران ونکوور

به گزارش خبرگزاری مهر، کلهر با کسب امتیاز فدراسیون جهانی 112 در مارپیچ کوچک و 124 در مارپیچ بزرگ توانست به عنوان اولین زن المپیکی زمستانی کشورمان در ونکوور 2010 معرفی شود.



در بخش اسکی آلپاین، پوریا ساوه شمشکی با امتیاز 312 تواست اولین ورودی را در المپیک ونکوور کسب کند و حسین ساوه شمشکی نیز با کسب رتبه 426 به عنوان سهمیه دوم معرفی شد.

در بخش صحرا نوردی، سید ستار صید توانست با کسب رتبه 117 دیگر سهیه تیم ملی اسکی کشورمان در بازی های المپیک زمستانی ونکوور را به دست آورد.



به همین منظور مراسم جشن رهسپاری کاروان اعزامی ایران به بازی های المپیک زمستانی 2010 ونکوور کانادا روز 17 بهمن ماه در هتل المپیک تهران با حضور مسئولان سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیون اسکی و دیگر اعضای ورزش کشور برگزار و تیم ملی چهار نفره کشورمان با ترکیب مرجان کلهر، پوریا ساوه شمشکی، حسین ساوه شمشکی و سید ستار صید 20 بهمن ماه راهی ونکوور محل برگزاری بازی های المپیک زمستانی خواهند شد.



این برای نخستین بار است که ایران در این رقابت ها موفق به حضور دو اسکی باز در آلپاین و آن هم در دو قسمت مارپیچ کوچک و بزرگ شده است.