به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از جشنواره از چهارم بهمن ماه تا امروز با وجود نمایش فیلم‌های "به رنگ ارغوان"، "طلا و مس"، "عصر روز دهم"، "یک گزارش واقعی"، "پرسه درمه" و ... نشستهای نقد و بررسی این آثار برگزار نشده وعمدتا نیز دلایل آن عدم حضور کارگردانان بود.

این موضوع که یکی از دغدغه‌های اصلی خبرنگاران در طول سالها برگزاری جشنواره بوده امسال کم رونق شده و عمدتا سوالات آنها درباره فیلمها که به جلسات برگزاری نشستها منتهی می‌شد بی پاسخ مانده است.

یکی دیگر از حاشیه‌های روز سوم سینمای رسانه‌ها این دوره از جشنواره استقبال از نمایش آثار بود که برای نمایش با مشکلاتی مواجه شده بودند. تا کنون نمایش فیلمهای "آتشکار" و "هیچ" بیش از دیگر فیلمها با حضور گرم و پررونق منتقدان و اهالی مطبوعات روبرو بود.

این در حالی است که سالن نمایش این دو فیلم کاملا در ساعت 22:30 پر بود و پیش بینی می‌شود همین شرایط نیز برای فیلم "صد سال به این سالها" به وجود آید. آماده نشدن فیلم "آناهیتا" عزیزالله حمیدنژاد برای سانس ابتدایی امروز نیز خالی از حاشیه نبود.

این فیلم با توجه به موضوعی که به تصویر کشیده و حضور میترا حجار به عنوان بازیگری که مدتی دور از سینما بوده می‌توانست با استقبال زیادی روبرو شود اما فعلا زمان نمایش آن اعلام نشده است. البته فیلم "چراغ قرمز" و "حوالی اتوبان" نیز به زمان نمایش خود در سینمای رسانه نرسیدند.

با وجود اینکه تنها چند نشست مطبوعاتی در برج میلاد برای فیلمها برگزار شده هر کدام از آنها به نوعی با اعتراض سازندگان آثار روبرو بوده است. از جمله روز گذشته در جلسه نقد و بررسی فیلم "آل" معلم در پایان به زمان کوتاه برپایی این نشستها معترض شد و درخواست کرد زمان بیشتری را به عوامل فیلم اختصاص دهند که این امر محقق نشد.

همچنین تاخیر در زمان نمایش برخی آثار همچون "یک گزارش واقعی" داریوش فرهنگ، "آل" بهرام بهرامیان و... نیز از دیگر حاشیه‌های چند ابتدایی جشنواره بود که البته در سالهای گذشته نیز این اتفاقات رخ می‌داد.

حضور مداوم مسئولان ارشاد همچون علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد در برج میلاد باعث می‌شود در پایان نمایش فیلمها خبرنگاران سوالهای خود را درباره اکران این آثار مطرح کنند. به همین دلیل شب گذشته بعد از نمایش فیلم "هیچ" مناظره‌ای با حضور خبرنگاران، عبدالرضا کاهانی و سجادپور برگزار شد که خالی از حاشیه نبود.